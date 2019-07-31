凱特王妃溫網獲贈路易斯王子小禮物　贈鞋神秘爺爺竟然就是Stan Smith本人

凱特王妃是熱血的網球迷，每年的溫布頓賽事從不缺席，自2016年接棒伊莉莎白女王後，成為草地網球協會的贊助者。溫布頓網球賽男單決賽中，Novak Djokovic大戰費德勒5小時奪下冠軍。冠軍獎盃由凱特王妃親自頒發。







身穿英國設計師Emilia Wickstead的客製長洋裝的凱特王妃，這天當她入席座位時，凱特王妃從身後的一位老先生手中，獲贈了一雙童版的Stan Smith，上頭還寫了To Louis。







經過確認後，讓人意外又驚喜的是這位老先生，正是美國傳奇網球選手Stan Smith！眾所皆知，Stan Smith是Adidas Orignals最經典的鞋款之一，每個人一定都有一雙，而這雙鞋背後的靈感傳奇人物，就是Stan Smith本人。

才剛滿一歲多的路易斯小王子，就這樣獲得了一雙Stan Smith親筆簽名的小鞋，意義非凡之外，也讓人太羨慕小王子了！

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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