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凱特王妃親自掌鏡喬治王子、夏綠蒂公主日常照　背後原因出自黛妃

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英國皇室喬治小王子Prince George滿6歲，肯辛頓宮分享了3張由媽媽凱特王妃掌鏡的超萌照片，開懷大笑、缺了門牙的可愛模樣，短短時間就吸引近百萬的讚，喬治王子透過媽媽鏡頭展現自然的童真模樣，萌度再度破錶，讓人看了好融化。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

本身即具備藝術背景的凱特王妃，一直保持著攝影的興趣，就讀聖安德魯大學（University of St Andrews）時，也曾修習過相關課程。去年（2017）英國皇家攝影學會（Royal Photographic Society）也授予凱特王妃終身榮譽會員，認可她對攝影的才華與熱情。打破過去的皇室傳統慣例，威廉王子（Prince William）與凱特王妃並沒有聘請專業的皇室攝影師，而是由凱特親自拍攝孩子照片，並向外公開發布。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在威廉與凱特為人父母之後，也透過親自掌鏡一舉，並主動提供與公開照片，一方面維護孩子的隱私，另一方面也維繫與媒體之間的關係，盡可能讓孩子的童年時光不被過多的鎂光燈打擾。凱特王妃之所以這麼做，並不全然出自對攝影的興趣，她與丈夫威廉王子也試圖延續黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的想法，期望給小孩一個普通的童年生活。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

近期上映的電影《獅子王》，正好是喬治小王子最喜歡的電影，兩年前威廉王子Prince William與凱特王妃Kate Middleton一同出席倫敦柏靈頓車站所舉辦的公益活動時透露：「喬治王子最喜歡的電影，其實是90年代的經典迪士尼卡通《獅子王》。他已經看了好幾次。」但爸爸威廉王子更是展現為人父的心情笑說：「其實他也喜歡樂高系列的電影，想讓他遠離電視，已經日漸變成一件困難的事情了。」 希望喬治小王子能有機會到電影院觀賞最愛的《獅子王》電影！

※文字：Sandy,Miriam | 編輯：Sandy | 圖片：Getty Image / Catherine, Duchess of Cambridge/Courtesy of Kensington Palace | 來源：CNI |

 （完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

英國, 皇室, 王室, 凱特王妃, 喬治王子, 生日, VogueTaiwan
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