喬治王子6歲生日　英國女王悄悄把禮物放床邊的行為太慈祥可愛

雖然我們猜想，英女王伊莉莎白二世肯定對自己的曾孫們都疼愛有加，不過，身為王位繼承人排順第三位的喬治王子來說，英女王似乎她對喬治王子情有獨鍾。







根據外媒報導，這位93歲的女王，特別喜愛花時間與喬治王子共度時光，並且在每次喬治王子來訪白金漢宮夜宿時，為六歲的喬治王子留下小禮物在床邊。

看起來喬治王子和曾祖母的相處甚愉快，英國劍橋公爵夫人凱特亦曾透露，3歲的兒子喬治小王子以「Gan Gan」來暱稱英女王。美國傳記作家Kitty Kelley則稱，「Gan Gan」這個暱稱沿用已久，王儲查理斯、威廉王子和哈里王子都曾用此暱稱這位尊敬的長輩。而可愛的未來國王則稱女王「Gan Gan甘甘」。





除了喬治王子六歲時所發佈的照片之外，一位內部人士也表示，喬治王子越來越有哥哥的模範，喜歡和媽媽凱特王妃共度時光，也會陪媽媽從頭開始做比薩，一起在花園裡閒聊。中也可以看見新喬治王子穿著有著三獅徽章的英格蘭球衣，很明顯喬治王子也是一個瘋狂足球迷，就和爸爸一樣。

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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