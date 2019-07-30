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香奈兒珠寶展演俄羅斯風情　芭蕾舞者頭飾成華美項鍊

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▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲Blé Maria系列以俄羅斯傳統文化色彩為靈感，展現獨特色彩圖騰細節。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

從未踏上俄羅斯土地，但Coco Chanel對這個國度有無限綺想，緣起於她與俄國狄米崔（Dimitri Pavlovitch）大公爵談了一段短暫但轟轟烈烈的戀愛，結識了許多流亡巴黎的俄國藝術家，深深影響她的服裝設計，也啟發了今年香奈兒（CHANEL）全新LE PARIS RUSSE DE CHANEL頂級珠寶系列，8月將抵台亮相，展演帶著貴族氣息的俄羅斯風情。

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲Coco Chanel（左）與狄米崔大公爵的戀情雖然短暫，卻深深影響她的創作。

LE PARIS RUSE DE CHANEL 頂級珠寶系列設計圍繞著輝煌俄羅斯與俄羅斯民俗兩大主題。前者由Coco Chanel的愛情故事發想，以及她位於巴黎康朋寓所玄關處的八角形鏡上雙頭鷹雕飾啟發，打造Aigle Cambon、Aigle Protecteur等子系列珠寶。

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲Aigle Cambon系列手環造型來自Coco康朋街寓所入口處一面雙鷹鏡子框架（上）。

俄羅斯民俗風格則從1920年代起運用在香奈兒時裝設計中，直至今日香奈兒將俄羅斯刺繡與傳統布料巧妙轉化為一件件珠寶，以子系列Folklore為例，挑戰以扭鎖紋裝飾呼應斯拉夫經典織物，同時飾以鑽石藉此強化並保護琺瑯，再點綴彩色寶石，呈現俄羅斯織品的華美感。

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲Folklore系列耳環（上）呼應刺繡蕾絲領巾及俄羅斯民俗印花元素，Aigle Protecteur系列鑽石項鍊融入雙頭鷹造型。

透過狄米崔大公爵的人脈，Coco Chanel與許多來自俄國的藝術家、音樂家密切交流，當年俄國芭蕾舞團（Ballets Russes）舞者們所戴的天鵝絨飾邊及珍珠縫製而成的傳統Kokoshnik頭飾，成為Sarafance系列珠寶靈感來源，項鍊如刺繡般的鑲鑽圖騰點綴珍珠，完全呼應舞者的華麗頭飾。

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲俄國芭蕾舞團舞者的頭飾（上）啟發Sarafane系列珍珠鑽石珠寶設計。

不僅單一國度的文化深刻影響創作，歷史亦能帶來無限想像，Louis Vuitton（路易威登，簡稱LV）推出Riders of the Knights 中古騎士系列珠寶讚揚中世紀女英雄，焦點是鑲嵌19.31克拉華麗皇家絲絨藍寶石的Le Royaume項鍊，由1600顆鑽石編成如中世紀堡壘結構的亮網，形狀則取自護喉頸甲，充滿力量的線條，卻極為靈活，彰顯精巧工藝。

▲▼CHANEL,LV珠寶。（圖／公關照)

▲LV Le Royaume項鍊由1600顆鑽石組成亮網烘托19.31克拉藍寶石。（圖／LV提供）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Coco Chanel, LV, Louis Vuitton, 路易威登
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