fb ig video ETtoday search mobile

一出門就爆汗！Sony「穿戴式空調」自動降溫13度　穿西裝也能用

> >

編輯／Duke

涉獵多個領域的日本企業Sony，不但電影拍得嚇嚇叫，曾經就連手機的銷量也很好，不過，因時代演變Sony的手機漸漸式微，而穿戴裝置也就成為Sony的主打商品，其中，近期研發的「Reon Pocket」穿戴式空調，便是夏日與冬季的最佳選擇。

▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight、SOPH.）

▲Sony推出的「Reon Pocket」穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight）

此次由Sony推出的「Reon Pocket」穿戴式空調，是一款能夠自動調節溫度的空調，而使用者可以利用藍牙功能與手機連結，進而手動調整喜歡的溫度，並且此款穿戴式空調擁有5段溫度調節與運作30分鐘自動停止的功能，不過，使用時需穿著特定的內衣。

▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight、SOPH.）

▲能夠根據使用者，自動調節適合的溫度。（圖／翻攝自Sony First Flight）

▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight）

▲可以透過藍牙功能與手機連線，並且擁有5段溫度調節。（圖／翻攝自Sony First Flight）

▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight、SOPH.）

▲需穿著特定的內衣。（圖／翻攝自Sony First Flight）

根據Sony於募資網站公佈的資訊，在室溫30度的環境中，並且經過5分鐘的等待後，使用者的身體溫度從36度下降到23度；而在室溫15度的環境中，使用者的身體溫度則是從31.5度提升到了39.8度。

▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight、SOPH.）

▲使用後溫度有明顯的降低與提升。（圖／翻攝自Sony First Flight）

Sony推出的「Reon Pocket」穿戴式空調支援IOS與Android系統，並且電池續航力達到24小時。雖然此款裝置預計於2020年3月出貨，但都已經銷售一空，目前還不確定是否會進行第二次發售，所以有興趣的朋友，進行可以多多關注Sony的First Flight網站哦！

此外，日本潮流教父藤原浩於5月時，也有與Uniform Experiment、Burtle合作，推出功能性極強的「冷氣服」，其中的最大亮點，就是外套上的小型風扇，可以通過兩側可拆式風扇吸入外部空氣，並透過循環讓內部有清涼爽快的感覺，目前皆已售鑿。

▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight、SOPH.）

 ▲穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight、SOPH.）

▲外套上除了有風扇以外，還有閃電以及Uniform Experiment字樣。（圖／翻攝自SOPH.）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Sony, 日本, ReonPocket, 穿戴式空調, 調節, 溫度, 藤原浩, 冷氣服
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

母湯！超模貝拉哈蒂德「單車褲」上身　跟風流行卻露駝指

凱特王妃平價好貨又來了！「水滴耳環」連戴兩個月，台幣300元買得到

侯佩岑微露蠻腰耍辣　肩上破30萬的小包才是亮點

安格斯12星座一周運勢7/29-8/4　金牛正值發胖高峰期、天蠍桃花不斷 韓妞甩肉20公斤堪稱整容級！　公開「超簡單飲食法」破百萬次觀看 只要一張椅子！韓妞親授3款高強度「虐腹運動」　兩周就讓腰圍變小 網友推薦的6款蜜粉大評比！能控油、不起屑超加分 張鈞甯白洋裝充滿散熱心機　「趴桌曬美胸」趁機發糖粉絲　 從茫茫大海中尋找命定「寬褲」　從「材質」下手挑出自己的個性 接吻好處多！不只瘦身、止痛，還有這「隱藏功能」讓網友都跪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面