一出門就爆汗！Sony「穿戴式空調」自動降溫13度　穿西裝也能用

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涉獵多個領域的日本企業Sony，不但電影拍得嚇嚇叫，曾經就連手機的銷量也很好，不過，因時代演變Sony的手機漸漸式微，而穿戴裝置也就成為Sony的主打商品，其中，近期研發的「Reon Pocket」穿戴式空調，便是夏日與冬季的最佳選擇。

▲Sony推出的「Reon Pocket」穿戴式空調。（圖／翻攝自Sony First Flight）

此次由Sony推出的「Reon Pocket」穿戴式空調，是一款能夠自動調節溫度的空調，而使用者可以利用藍牙功能與手機連結，進而手動調整喜歡的溫度，並且此款穿戴式空調擁有5段溫度調節與運作30分鐘自動停止的功能，不過，使用時需穿著特定的內衣。

▲能夠根據使用者，自動調節適合的溫度。（圖／翻攝自Sony First Flight）

▲可以透過藍牙功能與手機連線，並且擁有5段溫度調節。（圖／翻攝自Sony First Flight）

▲需穿著特定的內衣。（圖／翻攝自Sony First Flight）

根據Sony於募資網站公佈的資訊，在室溫30度的環境中，並且經過5分鐘的等待後，使用者的身體溫度從36度下降到23度；而在室溫15度的環境中，使用者的身體溫度則是從31.5度提升到了39.8度。

▲使用後溫度有明顯的降低與提升。（圖／翻攝自Sony First Flight）

Sony推出的「Reon Pocket」穿戴式空調支援IOS與Android系統，並且電池續航力達到24小時。雖然此款裝置預計於2020年3月出貨，但都已經銷售一空，目前還不確定是否會進行第二次發售，所以有興趣的朋友，進行可以多多關注Sony的First Flight網站哦！

此外，日本潮流教父藤原浩於5月時，也有與Uniform Experiment、Burtle合作，推出功能性極強的「冷氣服」，其中的最大亮點，就是外套上的小型風扇，可以通過兩側可拆式風扇吸入外部空氣，並透過循環讓內部有清涼爽快的感覺，目前皆已售鑿。

▲外套上除了有風扇以外，還有閃電以及Uniform Experiment字樣。（圖／翻攝自SOPH.）

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