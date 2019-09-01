大阪道頓堀、心齋橋超好買　私心激推4款「街邊美食」必吃

到日本旅遊永遠是吃不膩、買不完、逛不夠的國家，除了東京是美食聚集地、購物天堂，大阪也不惶多讓，是許多人熱愛的旅遊景點之一，沒有東京大都市的緊湊感，適合放慢步欣賞沿途風景！

說到大阪絕對要去道頓堀、心齋橋超好買，沿途有許多家藥妝店、周圍也有非常多美食可以品嚐，完全可以在這裡待上一整天！今天小編要來分享幾間平價的「街邊美食」，一起來品嚐道地的大阪風味吧！

道頓堀くくる

位在美食一級戰區的道頓堀，必須品嚐大阪最具代表性的美食之一「章魚燒」，道頓堀くくる外觀有個章魚很好辨識，章魚燒的內餡放入很大塊的章魚，章魚燒也很大一顆，品嚐起來口感偏軟，與台灣的口味不同，使用大大的章魚外盒盛裝，味道好吃又好拍～推薦準備去大阪自助旅行的人加入口袋名單中吧！

價格資訊：M（8顆），790日圓／L（10顆），930日圓／XL（12顆），1,100日圓

店名：道頓堀くくる （道頓堀コナモンミュージアム店）

地址：1-chōme-6-１２ Dōtonbori, Chūō-ku, Osaka, 542-0071日本

鳴門鯛魚燒

這間鯛魚燒在難波是人氣美食，店內販售許多口味有經典紅豆、地瓜、奶油，有時候會有期間限定口味，小編品嚐到的期間限定是卡士達的內餡！溫馨提醒因為是現點現做，會熱騰騰的送到大家手上，要小心十分燙口！

卡士達甜而不膩很好吃，好可惜是期間限定款！地瓜口味帶有地瓜香氣，配上酥脆的鯛魚燒非常適合，紅豆搭配鯛魚燒就是經典的完美組合，鯛魚燒的外皮烤的外酥軟，冷掉後還是非常好吃～

價格資訊：

紅豆口味：180日圓

地瓜口味：200日圓

期間限定口味：230日圓

地址：大阪市中央区千日前1-4-10

宇治園本店

說到關西大阪不能錯過的美食還有抹茶，來到大阪一定要吃到抹茶系列才算是不虛此行阿！在心齋橋的高人氣美食之一的宇治園，1869年創立於京都，總店是後來才遷移至大阪，至今有150年的歷史，日本的東京、大阪其他地區也有宇治園的分店，必吃款是宇治園的抹茶冰淇淋。

抹茶風味超級濃郁，上面淋上抹茶粉微苦的滋味，讓整體甜度更加適中，冰淇淋上方還放上一支捲心酥，而且還是抹茶口味！超級抹茶風味的抹茶冰淇淋，喜愛抹茶的人絕對要安排在行程裡！期待宇治園有朝一日能來台灣展店。

EXCELSIOR CAFFE

現在天氣實在太熱，夏天就是要吃冰消消暑氣，除了宇治園以外，EXCELSIOR CAFFE 也是必吃的人氣冰淇淋之一，EXCELSIOR CAFFE其實是DOUTOR連鎖咖啡廳旗下另一個品牌，店內有販售咖啡、甜點與輕食，但冰淇淋意外成為爆紅美食，後來成為IG洗版的常客！

有原味、巧克力基底口味，上面也可以在撒上抹茶粉、巧克力粉……等等，外觀非常精緻，比起一般冰淇淋口感更加滑順，奶味口感非常濃郁，巧克力口味不是甜的朋友也可以點來品嚐，不會太甜，但巧克力味道非常香濃，連底下的甜筒杯都是巧克力口味！如果選不出來要吃宇治園還是EXCELSIOR CAFFE，就像小編一樣兩款都吃吧！

價格資訊：

基底口味：500日圓（原味、巧克力）

加倍濃郁加粉價格：530日圓

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋觔 2-3-23

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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