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日劇《Heaven天國餐館》石原聰美變身超強勢女社長　完美駕馭各種風格

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最近以女社長作為主軸的戲劇，除了IU主演的《德魯納酒店》，還有這部由日本女神石原聰美擔綱女主角的《Heaven天國餐館》，改編自日本漫畫家佐佐木倫子的經典漫畫《Heaven天國餐館》，講述一名作風古怪的餐廳老闆娘，因為只想吃到美味的食物，就在墓地附近開設一間餐館，故事圍繞在老闆娘與職員間的互動。

以新鮮的故事題材，加上石原聰美主演，自然讓《Heaven天國餐館》一播出就創下不錯的收視率，而石原聰美在劇中的造型，也成為大家討論的話題，光從目前已經播出的片段來看，石原聰美的造型完全不輸IU呢！快來看看她這回換了哪些造型。

從最一開始的預告片，就可以看到石原聰美穿著西裝外套登場，展現女社長該有的幹練、俐落，之後陸陸續續，也有換上不同色調的西裝外套及套裝，展現一個作為老闆的架式。

不只是俐落的知性風格，還有多套印花洋裝展現古典之美，像是這套網紗刺繡花朵長洋裝，微微小露性感之餘又保有典雅的氣質。還有鮮艷的白色碎花洋裝，展現她陽光且青春的一面。

不過目前覺得最美的，則是這件純白的蕾絲露肩上衣，微露手臂的設計略帶性感又不失優雅，可是將石原聰美原本的仙女氣質表露無疑，而今年夏季也非常流行這類的單品，女孩們不妨為自己的衣櫥添購一件。

目前才播出第三集，之後石原聰美又將以什麼造型登場，相信大家也跟編一樣相當期待，還沒開始收看的人，一定要找時間追起來。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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