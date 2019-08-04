凱特王妃出鏡率最高的「楔型鞋」就是這雙！三家西班牙鞋履品牌最值得敗家

說到夏日元素不外乎少不了編織這個選項，而大家應該都知道西班牙在編織工藝上的精湛技能吧？因此編這次就將為你推薦三家來自西班牙的楔型涼鞋品牌，伴你一起度過這個炎熱的夏天

Popa



若你衣櫥裡的服飾風格均偏向休閒的話，那麼Popa的鞋履絕對能夠完整你的造型風範，甚至使衣裝時髦度大大提升！除了一般普遍常見的楔型涼鞋外，Popa還有推出復古風滿載的格紋款，搭配上扭結的造型設計既俏皮又可愛。

又或者散發著海島度假風情的條紋撞色款，青春洋溢氛圍完全百分百。值得一提的是，Popa不僅有著大人支線，也有推出可愛的童鞋們，因此媽媽們也能在Popa的官網中挑選到與寶貝們的親子搭配鞋喔！此外，品牌也特地強調所有鞋履的設計及生產均在西班牙完成，也因此100% Made in Spain絕對不是說說而已，各個層面都是經過嚴格把關的。

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Mint & Rose



接下來介紹的第二家保證會深受極簡及優雅風女孩愛戴！雖說Mint & Rose和前一家Popa的設計靈感均源自地中海的異國風情，但不如說Mint & Rose擷取的是那溫暖的色調；胭脂紅、土耳其黃、橄欖綠…都紛紛替曲線流暢且簡約的楔型涼鞋佐上沈穩的優雅質感。

然而除了這些鞋履，拖鞋式的竹編平底鞋也是Mint & Rose熱銷的一款。淡雅的米膚、天空藍，甚至亞麻原先的天然本色都為這雙看似簡樸的拖鞋賦上難以忽視的質感美。

在 Instagram 查看這則貼文 mint&rose.（@mintandrose）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 10 日 上午 2:21 張貼

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Castañer



和前兩家相比下，這家創立於1927年的Castañer無疑稱得上西班牙楔型編織涼鞋的始祖。風格上以優雅小女人為主調，尤其是品牌的綁帶楔型涼鞋更是擄獲諸多女孩的心，甚至因此成為Castañer的忠實顧客。纖細的窄頭輪廓搭載上繞踝綁帶，猶如楔型涼鞋界的芭蕾舞鞋般迷人，無論與洋裝或褲裝搭配都超級合適，同時提升了整體的優美氣息。

有別於他家，Castañer甚至還有專為新娘打造的楔型鞋，而本季更與同樣身為西班牙設計師的Manolo Blahnik合作，推出兩款分別是高跟和平底的樣式，穿梭於鞋頭的綁帶從前方延伸至腳踝，優雅之餘又有恰當的正式感，準新娘們不將這雙列入考量清單絕對會後悔！

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話說我們的凱特王妃就是Castañer的忠實粉喔！

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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