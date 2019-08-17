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OL每日臀橋60下！健美女神紀艾希教你練「蜜桃臀」，在家就能做

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模特兒出身的艾希擁有著天生良好的條件，唯獨讓她困擾的就是扁平臀部，為了讓自己身形更完美，她決定靠健身運動來訓練，從運動習慣的養成開始，在不斷堅持努力下，她不僅把自己的臀部練得翹又迷人，更無私把自己訓練技巧分享給大家。

艾希推薦了10組蜜桃臀養成運動，不需上健身房，是在家都能夠自己練習、並且有感的動作，跟著艾希的專業動作影片練習，並養成運動後幫助肌肉舒緩的收操動作，相信很快妳也能夠擁有人人稱羨的下半身曲線！

一、單腳跪姿提臀 15下／次，循環4

單腳跪姿提臀也稱為驢式後踢，可以增加後腰的力量，訓練到核心部位及臀部肌肉，這個動作亦可加入彈力帶，彈力帶位於膝蓋上方，增加阻力、增加肌力訓練。

1、跪姿預備

雙手支撐在瑜珈墊上，一腳彎曲跪於地面，另一腳伸直、腳尖著於地面。

2、單腳上提

一腳向後伸直抬起，停留約0.5~2秒。

3、落地

抬起的單腳越過另一隻腳緩緩放下。

4、單腳上提

重複動作2，將單腳向後伸直抬起。

5、腳落地

腳在抬起的同一邊緩緩落地，左右算一下，共需完成15下，循環4組，再換邊鍛鍊。

建議一個禮拜可以做2~3次。

二、側腹肌訓練 15下／次，循環4

除了臀部訓練之外，側腹肌的訓練可以加強下半身曲線，讓身形看起來更具美感。女生不用著重練得多壯，而是在於線條，側腹肌訓練可以讓妳的腹部兩側線條更加明顯，身形更完美。

1、預備姿勢

雙腳併攏，一手彎曲撐在瑜珈墊上，另一手直直往上伸展，用臀部的力量將身體往上抬。

2、捲腹

核心持續用力，向上延伸的手往內收緊，注意身體重心別跑掉。

3、回到原點

手往上回到動作1的姿勢，重複15下。

三、臀橋Glute Bridge 15下／次，循環4

上班族女性整日久坐在辦公桌前，長期下來臀肌會變得鬆弛、無力，導致下背痠痛，臀橋是個初階、好操作的動作，可以放鬆背部，並達到訓練臀肌之作用。也可以在膝蓋上方的位置加上彈力帶，能讓臀肌及腿大肌產生更大的張力！

1、平躺準備

平躺於瑜珈墊上，雙腿屈曲，雙手放在身體兩旁，手掌向下。

2、將臀部往上推

臀部上推後，注意力集中在臀部上，讓小腿跟大腿間距成90度，夾緊臀部持續1~2秒後慢慢放下即可。

妳的身體一定不會背叛妳的努力，為了更漂亮的身體線條，我們一起加油！

更多訓練蜜桃臀影片教學請至 紀艾希的健身頻道 >> https://www.youtube.com/channel/UCgVE_mXhSVu-hWbbkkA5ztA

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、Ring紀艾希 youtube、紀艾希健身書、紀艾希Ring facebook

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人
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