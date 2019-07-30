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影后周冬雨「平胸美」碾壓眾人！　酪梨薄紗裙配螞蟻腰仙氣爆棚

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▲周冬雨。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲周冬雨仙氣出席FIRST青年影展。（圖／翻攝自微博周冬雨工作室）

記者鮑璿安／台北報導

影后周冬雨以獨特仙氣在電影圈站穩腳步，雖然身材纖瘦單薄，不過憑藉個人特質依舊迷死大票粉絲。近日她出席FIRST青年影展，身穿鮮艷的酪梨色吊帶裙，露出A4螞蟻腰，即使胸前空蕩蕩，仍是碾壓在場女星，火速登上微博熱搜。

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲周冬雨穿著酪梨色吊帶裙引發討論。（圖／翻攝自微博周冬雨工作室、品牌官網）

周冬雨年僅27歲就拿下影后寶座，演技實力備受肯定，28日作為頒獎嘉賓出席大陸FIRST青年影展，以實際行動鼓勵時下年輕演員。然而更吸睛的就屬周冬雨一身鮮艷的酪梨色吊帶裙，來自義大利著名設計師品牌Giambattista Valli 2018春夏禮服，輕柔的薄紗設計更顯仙氣，而獨特的兩截分段款式，直接露出A4等級的螞蟻腰身，再配上簡單清爽的編髮造型，將周冬雨鬼靈精怪的特質散發得淋漓盡致。

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲周冬雨仙氣形象獲好評。（圖／翻攝自微博周冬雨工作室）

然而平胸話題也再次引起網友負面評論，「胸前真的很空」、「毫無性感可言」。雖然胸前空蕩蕩是事實，卻絲毫不妨礙周冬雨動人的仙氣形象，依舊穩坐微博熱搜排行榜。

其實周冬雨已經多次選擇Giambattista Valli 的禮服，這回可以說是駕輕就熟，畫面中她時而回眸、時而大笑，隨著禮服翩翩起舞，純淨五官沒有過多的妝容，腳踩Rene Caovilla高跟鞋，配上自己代言的寶詩龍（BOUCHERON）珠寶，仍然是大家心目中的仙氣女神。

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關鍵字：

周冬雨, 影后, FIRST青年影展, 酪梨, 吊帶裙
fashion.net

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