這雙很環保！可愛「酪梨綠」Chuck 70洗版小紅書　鞋面100％來自塑膠瓶

編輯／JJ 圖／翻攝自Converse、Hypebeast、小紅書@Mer000000y、@沫沫姐姐、@COMi、@佛洛倫斯呀

難道追求流行、添購新裝就一定會造成資源浪費嗎？這幾年環保、永續的理念在時尚潮流產業中不斷攀升，許多品牌相繼推出環保系列，但通常難以吸引注意，不過這次Converse於7月推出的「Renew Canvas」系列，其中這雙「酪梨色」紅翻了小紅書，沒想到響應環保同時也能這麼潮！

Converse Renew Canvas 系列是Renew系列的首發，此系列將環保素材發揮得淋漓盡致，非常值得一提的是，100% 的面料都是由塑膠瓶中提取的再生聚酯纖維回收製作而成，但是卻能保持經典帆布鞋的觸感，技術相當先進。

此次系列共推出7款，每一雙鞋都能在細節處發現標語「LIFE'S TOO SHORT TO WASTE」，意即「人生太短，不能浪費」，首先有4雙ALL STAR，分別為低筒灰綠、棕色（NT＄1,980），高筒卡其色、純白（NT＄2,280）。

另外三雙則是沿用Chuck 70版型，分別是高筒的酪梨綠色（NT＄2,680）、低筒奶茶色與天藍色（NT＄2,480），中間鞋舌採純白設計，與原本經典Chuck 70稍微不同，鞋舌上方刺繡同色系童趣字體的標語，基本上就是這三雙在小紅書上引起一陣轟動，尤其是這雙「酪梨綠」！

近期「酪梨綠」色是大勢，許多潮人、韓星都把酪梨綠色穿上身，看起來有點鮮豔難以駕馭，不過這雙酪梨綠色的Chuck 70意外好搭！隨意搭件牛仔褲、短褲都行，能夠增添一分可愛感，而且男生穿起來也很有型，想當作情侶鞋也十分適合。

另外，「奶茶色」風潮也尚未過時，如果還是不敢挑戰酪梨綠色，奶茶色就是你的安全牌。天空藍鞋款也很有特色，此次調配的明度、彩度都剛剛好！看起來活潑又帶點溫柔的霧感，穿起來很有個性呢～

當然也不只有Converse，各大運動品牌也致力於開發出更環保、更能減少浪費的製作素材，外觀設計還要能不失流行，是大家共同的一大挑戰，像是Adidas也曾利用海洋塑膠垃圾製作環保概念鞋，宣布2024年全面啟用「再生」塑膠；Nike著名的VaporMax 氣墊，是由超過75％ 的可回收材料所製成，還把製作過程大方的公布出來。

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