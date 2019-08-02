送禮自穿兩相宜！盤點8月限量鞋，必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

編輯／Duke

7月對於球鞋市場來說，相對是一個較平淡的月份，不過，各位千萬不要掉以輕心，因為8月將會有眾多限量鞋的發售，絕對會榨乾各位的荷包，下面一起來看看吧！

1.Undercover X Nike Daybreak

該鞋款以Undercover特有的設計，重新詮釋了復古跑鞋Daybreak。最近，雙方再次帶來3款全新配色，分別為女款的「Obsidian」與「University Red」以及男款的「Bright Citron」，其中，這雙鞋以後跟凸出設計為最大亮點，並且還使用麂皮、皮革材質增加質感，預計於8／1在Nike官網與指定專賣店販售，售價為台幣5,400元。

▲女款的「Obsidian」與「University Red」。（圖／翻攝自Nike）

▲男款的「Bright Citron」。（圖／翻攝自Nike）

2.Chinatown Market X Converse Chuck Taylor 70

由Chinatown Market設計師Michael Cherman打造的Converse Chuck Taylor 70高筒與低筒，將帶給各位不同的視覺享受，因為該鞋款使用了特殊的UV感光帆布鞋身材質，並且搭配著紫色、粉色、橘色以及藍色的拼接設計，其中，只要讓鞋子暴露於陽光底下後，便會開始變色，是一雙很有特色的鞋款，預計將於8／2在Converse指定門市以及經銷商販售。

▲該鞋款只要暴露於陽光底下，便會開始變色。（圖／翻攝自Sneakernews）

3.Levi's X Nike By You

很早就曝光的雙方聯名，如今終於迎來最新的消息，而這次Levi's將攜手客製化單位Nike By You推出一系列的服飾與鞋款，並且也能讓各位運用牛仔布材質自行設計單品，預計將於8／5販售聯名系列的Nike Air Max 90、Nike Air Force 1以及Nike Air Force 1 High。

▲由上至下，分別為Nike Air Max 90、Nike Air Force 1以及Nike Air Force 1 High。（圖／翻攝自Sneakernews）

4.《海綿寶寶》X Nike Kyrie 5

大部分的人應該都看過《海綿寶寶》，所以該鞋款可說是備受期待，其中，此系列將圍繞劇中角色打造，包括海綿寶寶、派大星以及章魚哥，而鞋款的配色與細節靈感皆來自於人物特徵，像是斑點、皮膚、衣服顏色等，預計將於8／10在Nike官網、指定專賣店販售。

▲由上至下，分別為海綿寶寶、派大星、章魚哥主題鞋款。（圖／翻攝自Nike）

5.Yeezy Boost 700「Wave Runner」

曾由IG爆料帳號@yeezymafia曝光的OG款Yeezy Boost 700「Wave Runner」補貨消息，如今終於有了販售時間，而該鞋款採用灰色為主調，搭配黑色、藍色、橘色創造撞色設計，其鞋底則是使用Boost中底，同時，此次還將帶來先前未發售的兒童與嬰兒尺碼，預計將於8／17在Yeezy Supply與Adidas指定專賣店販售，售價為台幣10,800元。

▲以黑色、藍色、橘色創造撞色設計的Yeezy Boost 700「Wave Runner」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲此次還將帶來先前未發售的兒童與嬰兒尺碼。（圖／翻攝自Sneakernews）

6.Air Jordan 1「UNC」

這雙Air Jordan 1「UNC」為北卡羅來納州立大學的經典北卡藍配色，而該大學正是喬丹（Michael Jordan）的母校，其色調以深藍、淺藍以及白色為主，搭配皮革鞋面材質，絕對是一雙必收的經典Air Jordan 1，預計將於8／17在Nike官網與指定專賣店販售，售價為台幣5,600元。

▲Air Jordan 1「UNC」以深藍、淺藍以及白色為主。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

7.Air Jordan 1 WMNS Satin「Black Toe」

經典的「Black Toe」配色搭配Satin的緞面材質，是許多朋友夢寐以求的鞋款，不過，這雙是專為女生推出的，所以男生可以穿的尺碼相當稀少，故未來於轉售市場的價格一定會居高不下，預計將於8／17發售，售價為台幣5,600元。

▲專為女生設計的Air Jordan 1Satin「Black Toe」。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

8.Yeezy 500「Bone White」

主打老爹鞋型的Yeezy 500，一直都是不容小覷的鞋款，而這次的「Bone White」配色，將採用淺灰色為主調，而白色中底與淡粉鞋底則為最大亮點，絕對適合當作情侶鞋，預計將會於8月販售，售價為台幣7,600元，不過，目前官方尚未正式公佈，所以相關的發售時間還有待確認。

▲白色中底與淡粉鞋底為最大亮點。（圖／翻攝自Sneakernews）

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