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ZARA HOME首度推出廚房系列　讓家美食中心「好歐洲」

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▲ZARA HOME KITCHEN。（圖／品牌提供）

▲ZARA HOME KITCHEN在台開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

越來越多台灣民眾在烹飪中展現興趣，其實在歐美，家中廚房的地位不小於起居室與客廳，廚房像是全家的休閒中心，更是主人的舒壓之地，ZARA HOME也因應此潮流，在台首度推出廚房用品，以高雅簡約的歐洲設計，讓家中的美食源地更加時尚有型。

在已經進入台灣居家市場的品牌中，廚房一向是居將商品的重點標的，IKEA平價卻又兼具實用的風格，讓消費者能快速入手，奶泡器、百元以內的馬克杯與酒杯等是熱賣商品，美國居家品牌Crate＆Barrel的銅製俄羅斯騾子杯、大理石餐具等也受許多民眾青睞。

▲ZARA HOME KITCHEN。（圖／品牌提供）

▲BERGHOFF CAST IRON POT, SAUCEPAN AND FRYING PAN鍋具組，售價2,490元。

而全台共有2間據點的ZARA HOME，也宣布在台開賣針對廚房用品的廚具系列，品項包括廚房用具、器皿、織物製品等，單品則有鍋具、刀具、胡椒罐、烹飪圍裙、餐布等等。

▲ZARA HOME KITCHEN。（圖／品牌提供）▲ZARA HOME KITCHEN。（圖／品牌提供）

▲以原木與簡單素材打造簡約的時尚外型。

廚具系列大量採用大地色彩，如米白、木色、帶點灰的藍色與紅，並以簡單清爽的線條作為主要訴求，讓使用者輕鬆妝點家中廚房每個角落，強調融合與平靜的風格，來帶出類歐洲的高雅風味，從小物到鍋具與刀組，單價約莫在290元至2,990元不等。

▲ZARA HOME KITCHEN。（圖／品牌提供）

▲小物的設計以簡單打造質感。

關鍵字：

ZARA HOME, 廚房, 廚具
fashion.net

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