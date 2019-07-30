不防曬竟然是落髮主因！夏季曬後髮膚「這樣救」

▲針對曬後頭皮，安撫舒緩是第一步。（圖／翻攝自IG/renefurterer）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

邁入高溫炎熱的夏季時，肌膚因太陽照射而受傷的機率也大幅提升，特別是頭皮，如同身體其他部位之肌膚，如果沒有做好完善防護，也會曬傷。頭皮肌膚的天然皮脂膜被破壞、角質層受損，更會加速髮膚老化、甚至引起落髮問題。

頭皮曬傷後的首要關鍵，除了要避免繼續曝曬及過度刺激，另一重點則是曬後護理。法國頭皮養護專家RF荷那法蕊提出曬後急救對策，幫助舒緩、安撫髮膚曬後不適，拯救夏季曬後問題髮膚。

▲RF荷那法蕊 ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，2,500元。

涼感護理急速降溫

曬後的髮膚處於敏弱的狀態，產生熱感、紅、腫等症狀，建議將毛巾沾濕後放入冰箱冷凍約5分鐘取出，並擰乾至不滴水，覆蓋住頭部靜置5-10分鐘鎮定，接著使用具有涼感及質地清爽之產品如舒緩精華、凝露，塗抹於曬傷的部位，降低頭皮肌膚表層的溫度。

溫和清潔，避免再度刺激

曬後的肌膚狀態較不穩定，為避免油脂和髒汙阻塞毛孔導致暫時性落髮問題，針對髮膚曬後的清潔方面，應避免使用熱水及清潔力較強的洗髮精造成過度刺激，建議以溫水進行清洗，並選擇成分較溫和的髮浴用品。

曬傷的頭皮請務必停止使用含有磨砂顆粒、或具有強力代謝功能的髮膚調理產品，如頭皮去角質產品，防止頭皮再度受到刺激、造成過多負擔。

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加強曬後修護

為幫助加強修護曬後護理，可於髮膚清潔後，增加保養的步驟，為髮膚補充能量，強化肌膚防禦力。

定期進行髮膚深度保養

待肌膚回復穩定狀態後，建議使用具有舒緩及前導功效之頭皮精油按摩，打開肌膚通道，進行深度淨化的髮膚保養，解除曬後肌膚緊繃不適。

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曬後頭皮出油SOS！

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