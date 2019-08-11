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遲遲沒脫單其實是不敢談戀愛　5原因曝光「賺錢實在」

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

有些人單身很久，嘴上總是嚷嚷著沒對象，好想趕快脫單，但其實一直保持單身的原因是在自己根本不想、不敢去談戀愛，為什麼當代年輕人會有這種想法呢？不外乎是曾經歷過失敗的戀情，害怕別人更害怕自己，才逐漸封閉了起來，以下這些原因也都可能讓人不敢輕易談戀愛：

▲單身。（圖／翻攝自Pinterest、unsplash）

＃賺錢實在

賺了很多的錢不會自己長腳跑掉，也不會找你吵架，拿來買自己喜歡的東西、更注重生活品質，比起花心力跟別人交往實在多了。另外，努力賺錢提升自己的社會階級，身邊的人的素質的確會提高，或許有更好的機會出現，不過也別忘了時間，讓漂亮的年華白白流失。

▲單身。（圖／翻攝自Pinterest、unsplash）

＃太熟尷尬、不熟沒膽

交心的朋友永遠都這些人，不知道從什麼時候開始也懶得去認識新朋友，沒場合也沒心力，逐漸變得不喜歡面對陌生人，就算看到理想型也只會怯步，但是也沒辦法從熟人中尋找對象，正是因為太熟了，突然改變關係太尷尬，又太冒險了。

▲單身。（圖／翻攝自Pinterest、unsplash）

＃「喜歡我的人我不喜歡，我喜歡的人卻總在彼岸」

這句來自阿肆的《預謀邂逅》的歌詞，完全道出了許多人的心聲，人生總是充滿玩笑，身邊明明有許多不錯對象，偏偏看不上眼，就是喜歡那個最難以得到的。

＃怕被傷害，自己卻沒把握能真心

在經過幾段戀情後，心裡可能留下不少陰影，讓人難以輕易投入感情，為了不想被傷害，就更難真心對待別人，還有可能會傷害到別人，到最後便封閉了自己，免得害人害己。

▲單身。（圖／翻攝自Pinterest、unsplash）

＃你餓了，會去吃屎嗎？

遲遲不想談戀愛還有可能是因為真的沒遇到好對象，有時候還要講緣分的，如果身邊都是爛桃花的話，何苦要將就？自己還正值青春貌美，算是好價錢，何必要便宜賣出去呢？

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關鍵字：

感情, 男女
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