fb ig video ETtoday search mobile

張鈞甯10句正能量金句　「每個人都有自己最美的樣子，找出他、愛上他」

> >

張鈞甯在電視劇中時常飾演時柔弱到不行，屢受欺凌的角色，楚楚可憐的模樣真是令人疼惜啊！但這位氣質美女，在現實生活中卻是非常充滿正能量的，並且常常在微博分享人生格言！

1．「每個人都有自己最美的樣子，找出他、愛上他，讓本色活出色。」

每個人的個性、外表本來就獨一無二，不要模仿他人，也不用迎合他人而失去自我。懂得欣賞你的人自會出現。

2．「雖然人生並不是非黑即白，但有時候，這就是一種態度！」

社會上不公或踩界的事太多，堅持你所相信的事，哪怕其他人都不同意，忠於自己的選擇，無悔就好。

3．「有的時候，就需要和自己待一會兒，和自己說說話，喪氣的也沒有關係⋯因爲知道只要過了這會兒，又能重新出發，滿血復活！」
失意時盡情發洩，說出來總比放在心裡好。即使其他人不明白你，也別委屈在心裡獨自難受。事情總會過去的。

4．「生活中每個人都需要找時間跟自己對話，看本書也好，在屬於自己的時間裡，像儀式般的，聆聽自己的心，回到最初的自己。跟自己越靠近，才有力量走得越遠。」

這就是我的時光啊！有時跟大夥兒相處久了，感覺人云亦云。留些時間享受獨處的時光，靜下來尋找自己的定位，才知道下一步該怎麼走。

5．「曾經最溫暖的那個人，不知道什麼原因離開了，儘管傷心、困惑、不安、憤怒，無盡的思念卻從來不曾消失⋯或許人生中有許多無解的關係，仍舊要相信愛也不會消失。」

即使你愛過、傷過、恨過，那人就是你一輩子的回憶。都過去了，不要讓那憾事影響你的將來，更好的還在面前等著你。

6．「每個人心底，都有一個難忘的人，不要放棄去努力、爭取、付出⋯事過境遷，一切會值得，因為愛上一個人，會讓自己成為更好的人。」

每段感情都是令你成長、令你改變的良藥。多謝他，感謝他把你塑造成更好的人！

7．「閨蜜是沒有血緣關係的親姐妹， 是那個可以時刻給我力量的人！」

這句話根本就要分享給好姊妹啊～謝謝她們一直的守候，陪你笑、陪你哭、陪你成長。

8．「匆匆來去，我們都是彼此生命中的過客。每每感動，卻都是在每個不經意的瞬間。 」

人生就像一張白紙，生命中每個過客都會劃上一筆，感謝他們來過你的人生，為你帶來每個感動時刻。

9．「女孩子30歲之後更好，因為更知道自己是誰。」

大家都說女人過了30歲便是輕熟女，單身的成了剩女。然而，經過30年的人生焠練和經歷，你才更懂自己，更能表現自己。好好珍惜30歲後的你吧！

10．「時間永遠不停止向前，偶爾任性自己稍停歇，充電，再出發。」

有些事想做就做，來一場打工度假、暫離職場、環遊世界...再等下去，你未必再有衝勁！

文／柯夢波丹　圖／張鈞甯微博

韓網友狂讚《德魯納酒店》IU每一幕都美到讓人窒息！拍戲前【一天瘦1kg】的驚人飲食菜單公開...

「一上架立刻搶光、沒預定絕對買不到....」盤點2019上半年爆炸缺貨的9支唇膏清單

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 正能量, 金句, 張鈞甯
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞瘦12公斤屁股變小、腿變直超有感！下半身運動影片＋菜單公開

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔

磨合期情侶必看！3個舉動「一秒回到熱戀」　貼心小紙條超加溫 張鈞甯10句正能量金句　「每個人都有自己最美的樣子，找出他、愛上他」 誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看 傷臉傷荷包！最常見的5大敷臉NG行為　加溫面膜、泡澡時敷都不OK Converse經典Logo變貼紙　只要三秒就能擁有一雙不撞款高筒鞋 9個你與別人的時尚差距　同一件衣服別人穿是清新女神、自己卻像火鍋福袋 相信一見鍾情的4大星座！雙魚這樣才浪漫、第一認為是緣份

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面