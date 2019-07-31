為什麼桃花不開？神準分析妳一直單身的真正原因是...

妳的桃花去哪呢？眼看每次的情人節過去，依然無法終結單身，到底原因出在哪呢，哪個症頭阻斷了桃花到來？我們用塔羅測驗的方式來看看妳是否還有沒有得救！？

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張

選好了嗎？

我們來看看妳選了哪些牌卡

1. 世界：恭喜妳快終結單身了

這張牌卡是5張牌中唯一的彩蛋，恭喜妳有機會終結單身囉！世界牌的出現代表著最近的桃花正緣機率偏高，在之前為什麼一直沒有桃花出現，很有可能妳本來就屬於不喜歡搞曖昧、模糊不清的感覺，因此寧缺勿濫，而最近的妳的桃花運正節節上升，多出去和朋友聚會，或是多參加妳感興趣的活動，別太害羞，敞開心去交朋友。

世界牌有時意味著將邁入人生的另一個領域，有時也代表會進入穩定的關係，或是結婚的形式，妳確實不容易心動，喜歡長久經營的情感模式，這張牌卡正提醒妳要計畫自己的未來，並開始實踐，當自身的頻率開始轉換調整時，彼此心動的對象也將會出現。

2.教皇：標準太高沒同理心

教皇牌是一張具有直覺與心靈的牌卡，對妳而言兩人相處，心靈相通是很重要的，但也就是太過於緊抓這樣的感覺，無形中讓妳對於擇偶的標準，隨著年齡漸漸攀升，這樣的狀況也意味著妳害怕過於投入愛中而受傷，因此阻斷了自己對愛的情感流動，因此用標準來設限，而忘了敞開心才能認識彼此。

仔細看這張牌卡，圖中的教皇在自己的寶座上，傳遞上天的訊息給人民，但畢竟教皇是人，還是容易有失中立，用自己認為的觀點來看待許多事情，因此這張牌也提醒著妳，別過於主觀而流失桃花出現的機會，有時人與人之間，需要多相處，當妳有個防備和高標準時，反而無法看清自己和別人。

3. 錢幣九：太宅了，需擴大自己的交友圈

錢幣九的出現，代表著妳過於在自己的舒適圈中生活，喜歡著原本的明星或興趣，當然這沒問題，但太過了，就會讓自己生活觀變的狹隘，無法跨出自己小小的世界，因此沒機會去認識新的人，讓新的知識進來，當邁向未知的領域時，會需要適應期，當妳願意擴大生活圈時，內心也會為自己累積信心。

嘗試一些妳沒嘗試過的事，參與妳沒參與過的活動，去打扮成自己喜歡的樣子，別活的差不多就好，讓生命可以開始流動，桃花自然而然就會出現，妳會漸漸發現生活中其實有許多好玩有趣的人事物，是值得去探索的，而在這過程也會認識自己愈來愈多，當遇到愛的人時，也才會懂得如何相處。

4. 死神：太固執不肯改變

這張牌並不是沒有桃花，或許曾經出現過曖昧對象，或是一些人在妳身邊徘徊，但妳終究無法打開心房交朋友，因此自己阻絕了桃花的來臨，當死神牌出現時，代表著妳需要改變，妳害怕改變會更不好，因為這樣的假設，因此不願調整自己認為的原則，而去認識人。

這張牌也有著妳對愛情，有一個誤解或偏見，覺得伴侶有一天可能會背叛妳，或是離妳而去，一旦妳帶著不信任在經營感情，並不代表本身沒桃花，反而是這些桃花被妳趕走！別因為一些讓妳不順心的小事，就看對方不順眼，或認為對方的某些行為就代表他不值得信任，有時只是彼此的觀點不同罷了。

5.聖杯六：人太好，反而失去魅力

聖杯六屬於喜歡付出不太求回報的意思，但如果妳只是不停的付出，但卻容易讓想認識妳的人沒有機會來瞭解妳，這張牌有時會有種發好人卡的感覺存在，人太好反而失去魅力，讓別人看不見妳，放下妳認為的付出，給別人機會多表現，有時這樣才有桃花出現，愛是需要雙向交流，單向的給予容易讓人忽視。

通常選到這張牌會很難拒絕別人，妳有著一個願意協助他人、熱情的心，只是往往這樣的付出卻也容易讓自己傷心，有時妳以為不斷的付出，就可以得到對方的愛，但這樣的愛其實是行不通的，學習說出自己的想法，有時別人問妳某些問題，妳可能需要花點時間感受才知道自己的心意，就讓對方等吧！不用怕拒絕或是明確回答傷到別人，而妳對自己的想法也會愈來愈清晰。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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