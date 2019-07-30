fb ig video ETtoday search mobile

美女部落客Chiara Ferragni戴名錶泡泳池　勞力士潛水錶安啦！

> >

▲▼ Chiara Ferragni Rolex。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG,Rolex提供）

▲Chiara Ferragni戴勞力士藍色陶質圈的Oyster Perpetual Submariner腕錶與兒子戲水。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利美女部落客Chiara Ferragni，號稱地表最強時尚部落客，進而成立同名品牌成為企業家，身上好貨讓人看得眼花撩亂，近日在義大利度假的她帶著1歲多的兒子Leo戲水，左右手各戴珠寶手環與名錶照樣玩得自在，因為不用怕，戴的是防水300米的勞力士Oyster Perpetual Submariner蠔式恒動潛航者日曆型腕錶！

▲▼ Chiara Ferragni Rolex。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG,Rolex提供）▲▼ Chiara Ferragni Rolex。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG,Rolex提供）

▲Chiara（左）戴勞力士Oyster Perpetual Submariner蠔式恒動潛航者日曆型腕錶，446,000元。（圖／品牌提供）

Chiara Ferragni名錶一只一只換，但大多是運動型款式，擁有多款勞力士腕錶，新歡為藍色Cerachrom 陶質字圈的蠔式恒動潛航者日曆型腕錶，搭配不鏽鋼與18金材質錶帶，品牌特別強調此系列經製錶師運用特殊工具將坑紋底蓋旋緊，確保錶殼密封，唯有勞力士錶匠才能打開機芯，且錶冠配備專利三扣鎖三重防水系統，對於防水性下足功夫，因此Chiara可放心地戴著陪兒子盡情玩水。

▲▼ Chiara Ferragni Rolex。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG,Rolex提供）

▲右手戴大鑽戒與卡地亞Juste un Clou釘子手環以及訂製手環。

戲水行頭不僅於此，Chiara另一手戴滿K金手環，包括有自己與老公、兒子名字的鑽石訂製手環、2個卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子手環等，搭配比基尼的配件總值飆破百萬元。

▲▼ Chiara Ferragni Rolex。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG,Rolex提供）

▲Chiara發跡傳奇拍成紀錄片，將於第76屆威尼斯影展以英語與義大利語版本上映。

除了喜歡分享美照，Chiara也是有臉蛋有頭腦的行銷人，她的發跡傳奇已拍成紀錄片，將於即將開展的第76屆威尼斯影展以英語與義大利語版本上映，她特別為此名為《Unposted》紀錄片開設新的IG帳號宣傳。

關鍵字：

Chiara Ferragni, Rolex, 勞力士, Cartier, 卡地亞
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

炎亞綸超怕髮線後退　最羨慕劉德華

法律系高材生拚演藝圈　華裔女星成時尚圈新寵

香港女首富一件T恤洩身價　香奈兒手袋包色收藏

陳冠希寵小情人不手軟　送女兒8萬9500元LV排球 林志玲感情受傷仍相信愛　宣傳浪琴七夕對錶成心靈導師 貝克漢女兒哈珀這次不穿名牌了　套平價泳裝暢遊水上樂園 珠寶巴黎總店公寓超豪華　標得Only Watch可入住一晚 蔡依林炫馬甲線不夠　雷朋大墨鏡也搶鏡 安潔莉娜裘莉不用鑽石撐場　戴兩副卡地亞金耳環展霸氣 賈姬生前收希臘船王訂製珠寶　呼應人類登月大事件

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面