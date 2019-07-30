▲Chiara Ferragni戴勞力士藍色陶質圈的Oyster Perpetual Submariner腕錶與兒子戲水。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利美女部落客Chiara Ferragni，號稱地表最強時尚部落客，進而成立同名品牌成為企業家，身上好貨讓人看得眼花撩亂，近日在義大利度假的她帶著1歲多的兒子Leo戲水，左右手各戴珠寶手環與名錶照樣玩得自在，因為不用怕，戴的是防水300米的勞力士Oyster Perpetual Submariner蠔式恒動潛航者日曆型腕錶！

▲Chiara（左）戴勞力士Oyster Perpetual Submariner蠔式恒動潛航者日曆型腕錶，446,000元。（圖／品牌提供）

Chiara Ferragni名錶一只一只換，但大多是運動型款式，擁有多款勞力士腕錶，新歡為藍色Cerachrom 陶質字圈的蠔式恒動潛航者日曆型腕錶，搭配不鏽鋼與18金材質錶帶，品牌特別強調此系列經製錶師運用特殊工具將坑紋底蓋旋緊，確保錶殼密封，唯有勞力士錶匠才能打開機芯，且錶冠配備專利三扣鎖三重防水系統，對於防水性下足功夫，因此Chiara可放心地戴著陪兒子盡情玩水。

▲右手戴大鑽戒與卡地亞Juste un Clou釘子手環以及訂製手環。

戲水行頭不僅於此，Chiara另一手戴滿K金手環，包括有自己與老公、兒子名字的鑽石訂製手環、2個卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子手環等，搭配比基尼的配件總值飆破百萬元。

▲Chiara發跡傳奇拍成紀錄片，將於第76屆威尼斯影展以英語與義大利語版本上映。

除了喜歡分享美照，Chiara也是有臉蛋有頭腦的行銷人，她的發跡傳奇已拍成紀錄片，將於即將開展的第76屆威尼斯影展以英語與義大利語版本上映，她特別為此名為《Unposted》紀錄片開設新的IG帳號宣傳。