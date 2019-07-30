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皮膚科醫師揭秘！ 3種越做越錯的「身體抗痘法」

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▲▼ 3種越做越錯的「身體抗痘法。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲夏季露出光滑肌膚是加分關鍵。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想追隨歐美IG潮模小露性感，水嫩淨透的肌膚絕對是必備要件。皮膚科醫師蔡依倫提醒，女孩們若想改善身體痘痘及粗糙暗沉的問題，正確身體清潔保養觀念不能少。

▲▼ 3種越做越錯的「身體抗痘法。（圖／品牌提供、Unsplash）

蔡依倫醫師解釋，常見的身體痘痘困擾，其實多半是毛囊炎惹的禍。毛囊炎好發於皮膚表面皮脂分泌旺盛的區域，前胸、後背與臀部等三大性感指標部位，都有大量皮脂腺的分布。尤其夏季高溫高濕的環境下，溫度每上升1℃肌膚的出油量大約會增加10％，更增加了毛囊阻塞或細菌孳生的機會。

強調控油抗菌

皂鹼成等過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，外界刺激物質與細菌、黴菌，也因缺乏皮脂頻障，更容易入侵肌膚。醫師建議選擇pH5.5微酸性產品，親膚性高、能幫助皮膚處於穩定狀態，兼顧肌膚的油水與菌落生態的平衡。


太常去角質

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但蔡依倫醫師說明，角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵。若太常使用磨砂成分、刷具等輔助物進行去角質，除了過分清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更容易刺激痘痘部位，導致發炎狀況加劇或感染。

包緊緊徹底防曬

紫外線是肌膚的大敵，也是導致痘痘惡化的原因之一。習慣穿防曬外套遮陽，卻忽略流汗濕熱的環境，也會加速細菌的孳生，成為身體痘痘的肇因。而許多標榜長效防水的防曬乳，如果沐浴過程中沒有徹底的卸除，也容易造成毛孔堵塞與肌膚負擔。

▲▼ 3種越做越錯的「身體抗痘法。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲施巴 潔膚露，1000ml，930元。

▲▼ 3種越做越錯的「身體抗痘法。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲GROWN ALCHEMIST 保濕身體沐浴露，500ml，1,300元。

▲▼ 3種越做越錯的「身體抗痘法。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲L'OCCITANE 乳油木寶寶沐浴乳，300ml，880元。

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關鍵字：

身體, 沐浴, 清潔, 保養
fashion.net

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