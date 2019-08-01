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社會新鮮人為什麼需要買名牌包？　因為，越菜越要靠「外在」武裝自我！

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▲▼ 。（圖／翻攝tvndrama IG）

▲《請輸入檢索詞WWW》劇中，社會新鮮人因為外貌打扮而被工作窗口羞辱一番。（圖／翻攝tvndrama IG）

編輯／Rose

南韓戲劇《請輸入檢索詞WWW》近期播畢，劇情圍繞3名在入口網站工作的女性展開，對20、30世代的職場人生有較多著墨。其中一幕，社會新鮮人因「外貌打扮」被合作方嫌棄的段落，不管是初入社會的菜鳥們，或是踏入職場工作多年的人，都會看得心有戚戚焉。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝tvN官網）

▲誰沒有過菜鳥的時期？但懂得適當的「武裝」，會讓自己少流些眼淚。（圖／翻攝tvN官網）

回想起剛畢業、剛踏入職場時，在經濟方面還沒有什麼餘裕時的自己，上班時力求穿著達到最低標準，簡單樸素不失禮即可，拎得包包也是小資等級，外表打扮上沒有過多華麗的裝飾。光憑著這點，同事、工作的對口，都可以很輕易發現「你是個菜鳥」；於是，工作幾年後，如今我們也成了這樣的判斷雷達。

年輕，活力，有追尋夢想的動力，這些都是年紀小才有的本錢。但換句話說，年輕、經驗少，卻很難給工作的對口有足夠的信服力。「為什麼要買名牌包？」劇中飾演38歲女主管「裴達美」的林秀晶就這樣對下屬說：「擁有的越多，就越要藏著；擁有的越少，就越要炫耀。」

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝tvN官網）

▲職場穿搭與打扮，會影響給同事、給業務窗口的第一印象。（圖／翻攝tvN官網）

溫柔且工作能力超強的裴達美，近一步解釋，「沒有頭銜、沒有工作經歷，這時候就要讓自己變得強壯一些」，雖然正在經歷的人、過來人們都不希望世界如此，但世界仍然如此運行著，「不鬥爭，就得妥協」！

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝tvN官網）

▲林秀晶在劇中飾演職場女強人，她對下屬說「擁有的越多，就越要隱藏；擁有的越少，就越要炫耀」。（圖／翻攝tvN官網）

名牌包不是必要，但初入職場時，什麼都沒有的人們，只能想辦法讓自己強大起來。服裝是能跟世界對抗的「鎧甲」，必要時武裝自己，更有能與社會抗爭的本錢。不一定真的要花大錢買一款自己難以負擔的名牌包，但質感卻是很重要的，又或者可以選擇中價位的款式投資一款，並好好打扮自己，讓工作對口更能信服自己。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝tvN官網）

▲可以發現，劇中的女強人們在服裝穿著上，都以各式各樣的西裝外套為主。作為入門，新鮮人們也能先搶先購入幾件西裝外套掛入衣櫃中。（圖／翻攝tvN官網）

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當然，工作能力的自我培養很重要，但第一眼的印象更重要。雖然說連工作都要跟「外貌協會」扯上關係，難免讓人心情不快，但不得不說，這個世界就是如此殘酷。在還沒有能力與之對抗時，我們只能妥協，茁壯自我。

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▲職場女強人們的穿搭心機，色彩強烈的西裝、誇張的飾品、精緻的妝容，一副不好欺負的模樣。（圖／翻攝tvndrama IG）

關鍵字：

請輸入檢索詞WWW, 林秀晶, 職場, 菜鳥, 名牌包
fashion.net

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