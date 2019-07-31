髮型師沒說的吹髮秘技：用毛巾蓋住頭髮，隔著吹最快乾

▲學會這超簡單6招，吹乾頭髮一點都不麻煩。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯/ Lily

每天都好懶得洗頭，想到吹乾頭髮又會滿頭大汗，除了費時費力之外，更有友人擔心吹風機會傷害頭髮，怎麼吹才最正確？讓專業髮型師教你6招快速吹出光澤髮。

1.洗頭後用毛巾包住頭髮

首先先用毛巾吸取頭髮水分，尤其是長髮女生千萬別忽略這步驟，記得先包住再把頭髮擦乾，財不會弄得浴室地板溼答答。

2.毛巾擦乾頭髮

接著用毛巾擦乾頭髮，很多人都會誤以為是擦乾髮絲，其實應該是先擦頭皮，髮尾部分可以先忽略，頭皮擦乾後，自然就不會有水分往髮尾流。

3.寬梳將頭髮梳開

頭髮微濕狀態，請用寬梳將頭髮梳順，髮尾打結處先梳開，整理過後再用毛巾把多餘水分擦掉。提醒大家濕髮別用細梳，太密的梳子容易拉扯頭髮，造成斷髮。

4.從頭皮開始吹乾

吹乾頭髮的捷徑就是先吹頭皮，再吹髮尾。還有耳後、脖子上方這些細節處要確實吹乾。使用吹風機時記得要隨時調整位置，風量和溫度都要控制好。

5.用毛巾蓋住頭髮，隔著吹

髮型師透露，用毛巾蓋住頭髮，再用吹風機吹，藉由毛巾能吸收水分的優點，能加快吹乾的速度。吹的時候請留意距離，太近的話毛巾會過熱。

6.最後用冷風吹

在頭髮快乾前，可以將熱風切換到冷風模式。搭配造型梳吹整，順著由上往下吹，頭髮就會柔順有光澤。

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