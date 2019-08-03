日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤

▲抓住夏天尾巴，想要再瘦一波，可以試試看「週一斷食減肥法」。



編輯／Rose 圖／翻攝PEXELS

美食讓人難以抵抗，因此全天下的女人隨時與「減肥」為伍。因為，既無法抵擋美食的誘惑，又追求衣架子的完美身材，「減肥」成了大家天天呼喊的口號，而要怎麼瘦，只要有人成功，大家都願意試試看。想要抓住夏天的尾巴，趕緊瘦一波的人們，未來一個月就試試看「周一斷食」減肥法吧！曾有嘗試過的人，能一個月甩肉6公斤。

日本「關口針灸治療院HEAL the WORLD」總院長關口賢，在新書《週一斷食計畫》中，提及自己曾用「周一斷食法」成功減重，並透過這個方法讓7萬多人成功減到理想體重，其中不乏明星與模特兒，多數的人更能在第一個月瘦下5~7公斤，且據統計不易復胖。

▲日本「關口針灸治療院HEAL the WORLD」總院長關口賢，嘗試用斷食減肥法甩肉，親自試驗下很有成效，女孩們能試試看！



書中更有關口賢近期案例分享，M小姐執行4週的週一斷食，體重降了6.1公斤，體脂肪下降3.8％，肩膀旁的贅肉消失，水種情況改善，整個人瘦了一大圈。關口賢打出「暫時停止進食的斷食」，讓大家不花錢就能輕鬆減重。該怎麼進行呢？就從週一斷食做起吧！

關口賢在書中分享，想減重的人以一周七天為單位：周一「斷食」、周二～周五「減醣好食」、週末吃愛吃的「美食」。一天的斷食，是為了讓腸胃休息，真正的「空腹睡覺」，讓身體別把能量用在消化上，若是睡不著，可以喝溫熱飲品緩和，但以溫開水為佳。

▲完全不吃東西受不了，睡前喝杯溫開水會舒服得多。



周二的「回復食」，先透過如吃水果或無糖優格等，減輕腸胃負擔；接著周間就進行低醣飲食，不吃澱粉類，盡量拉長空腹時間；周末就放鬆吃愛吃的食物，但周日晚餐份量要控制好，別太放縱，準備迎接周一斷食。如此循環，很快地就會在反映在體重數字上。

▲周二從水果、優格類開始進食，會較無負擔。



▲周末定為美食日，想吃什麼就吃什麼。



關口賢表示，透過斷食讓腸胃休息，藉此提高消化能力，能改善代謝、血液循環等問題，也能提升免疫力，更能「有效率」瘦身。想趁機抱抱佛腳的人，趁著夏天還沒離開，趕緊試試看吧！