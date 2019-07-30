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侯佩岑專挑經典好貨　寶格麗古幣項鍊戴上身

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▲▼侯佩岑BVLGARI 。（圖／翻攝侯佩岑臉書,BVLGARI提供）

▲侯佩岑穿著大外套在南半球度假，她所戴的寶格麗古幣項鍊與卡地亞美洲豹項鍊跟著搶鏡。（圖／翻攝侯佩岑臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑近期處於度假模式，好心情讓她難得密集發穿搭美照，總贏得網友好評，好奇她從頭到腳的品牌。最新提問是她頸上的金色項鍊出自什麼品牌？答案是寶格麗（BVLGARI）標誌性的MONETE古幣系列項鍊，每款定價依古幣不同而異，幾乎是獨一無二的設計。▲▼侯佩岑BVLGARI 。（圖／翻攝侯佩岑臉書,BVLGARI提供）

▲侯佩岑戴的寶格麗同系列MONETE系列黃K金古幣項鍊，價格依古幣不同而異。（圖／品牌提供）

熱愛時尚的侯佩岑，懂得挑選各大品牌經典之作，寶格麗自1960年代開始將數百年歷史的古希臘、羅馬、波斯古幣鑲嵌在珠寶上，讓古幣如珠寶般在現代設計中重生，侯佩岑選擇金鍊設計的古幣項鍊，搭配白襯衫非常時髦。

▲▼侯佩岑BVLGARI 。（圖／翻攝侯佩岑臉書,BVLGARI提供）

▲侯佩岑曬新的太陽眼鏡，出自英國品牌For Art’s Sake。

自拍照中，侯佩岑指間的卡地亞（Cartier）美洲豹戒指也跟著搶鏡，不過這隻豹是「老朋友」，她的「新朋友」是英國品牌For Art’s Sake太陽眼鏡，幾何的鏡面搭配特殊的中樑設計，讓人過目難忘。

▲▼侯佩岑BVLGARI 。（圖／翻攝侯佩岑臉書,BVLGARI提供）

▲侯佩岑近日常自拍時尚穿搭照，拎背著價值逾30萬的愛馬仕Constance黑色小方包。

關鍵字：

侯佩岑, 寶格麗, BVLGARI, Cartier, 卡地亞
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