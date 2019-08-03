老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

編輯／Rose 圖／示意圖／翻攝Abyss tvN官網

決定攜手共度餘生時，人們以「不論順境或是逆境，永遠相互扶持」為信念，誰都不想有天成為施破臉的怨侶，更遑論有人出軌了。不過，如果你的老公是以下3款星座，千萬要看緊，小心他們在妳不注意時，被外面的花花世界吸引，不小心暈船，讓你們倆再也無法回頭。

▲攜手走入婚姻時，誰都不想成為怨侶，更別說想像得到「出軌」了！（圖／示意圖／翻攝青春劇我只喜歡你微博）



第三名：雙魚座

雙魚座很容易給人「曖昧」的想像空間，天性浪漫的雙魚男，面對別人的好，不懂拒絕的他們，不會立刻讓對方打退堂鼓，無意間營造了曖昧的空間。在美人計、浪漫的氛圍中，雙魚會忍不住暈船，糊裡糊塗就出軌了。

第二名：巨蟹座

巨蟹座對待感情的確專一，出軌時不會是主動的那方，但由於「內心柔軟」，對於他人的求助，很難視而不見，因此當有個新鮮人常常出現在他的生活中，誘惑會逐漸成形。儘管巨蟹知道自己不能這樣，雖然心裡為難，但還是會忍不住將手伸出；雖然樂於享受安逸，但因骨子裡有股「尋求刺激」的因子，是受不了誘惑、耐不住寂寞的類型。

第一名：雙子座

雙子座一生一直在尋找「完美的愛情」，他們總是不斷的嘗試，說花心有點言重，因為他們只是想找到「對的人」。該怎麼找？雙子的觀念裡，要試了才知道，對方的嘗試，終究能找到那個人吧！如果有一天，雙子男開始對這份感情「模糊不清」，不確定自己的心意，他們就會受到外面花花世界的誘惑，走向出軌的結局。

雙子男要避免出軌？還是要多多經歷、多多嘗試，與非常確定的人，攜手共度餘生，才是比較安全的方式。