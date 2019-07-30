▲ 林依晨與師弟林柏宏演繹PRADA七夕情人節單品。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

最美人妻林依晨結婚四年，卻依舊流露少女氣息。為了迎接即將到來的情人節，特地與師弟林柏宏一同演繹PRADA七夕限定系列商品，不過被問到情人節該如何安排，兩人不約而同表示，「平淡生活天天都是情人節。」

▲ 林依晨與師弟林柏宏演繹PRADA七夕情人節單品。（圖／記者徐文彬攝）

林依晨工作滿檔，古裝新戲《小女花不棄》也將在台播出，這次帶領師弟林柏宏回到現代，換上PRADA情人節愛心印花襯衫，配上俏麗的復古珊瑚紅緞面髮飾，宛如青春少女一般。

提到七夕情人節話題，林依晨也笑著表示，和老公沒有特定過節的習慣，也不一定在七夕才送禮物，「如果逛街時，看到適合對方的東西，就會先買下來，以免等到節日找不到禮物。」可見兩人的好感情流露在日常生活之中，林依晨也自爆，最近老公做過最貼心的事情，就是偷偷買下棒球票給她，她也搞笑補充，「因為真的很難買！」引來現場哈哈大笑。

▲林依晨流露少女氣息。（圖／記者徐文彬攝）

PRADA本次七夕情人節系列，推出品牌經典元素與童趣愛心圖紋的系列熱賣商品多達30樣。其中Odette心形包款更是為情人節量身打造的全新包款，採用Saffiano皮革材質，有玫瑰粉、火紅色、黑色三種顏色選擇，單品數量相當稀少。此外，也提供了成衣、鞋履以及口紅盒掛飾和信封包等配飾，共同傳遞浪漫氣氛。

▲林依晨穿著愛心圖紋襯衫，NT$29,500。（圖／品牌提供）

▲Panier手提肩背包好可愛，NT$76,000。（圖／品牌提供）

▲心形手提肩背包浪漫時尚，NT$58,500。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 30 日 上午 1:40 張貼

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