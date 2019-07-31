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最夢幻啤酒現身！　麗莎和卡斯柏「精釀草莓」誠品南西酸甜開賣

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▲8月麗莎和卡斯柏20週年生日派對快閃店。（圖／Foufou Creative提供）

▲8月麗莎和卡斯柏在誠品南西登場的20週年生日派對快閃店。（圖／Foufou Creative提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

超療癒系的法國繪本麗莎和卡斯柏，近年在台熱門度看漲，許多聯名商品都熱賣，適逢今年邁入20週年，也在誠品南西店以「麗莎和卡斯柏20週年生日派對」為主題打造快閃店，除了有量身打造的冠軍級雙層果醬，還有超夢幻風的精釀草莓啤酒，要陪民眾度過假日熱浪。

快閃店的設計以粉色與紅色為主，充滿著濃濃的法式氛圍，可愛的插畫搭配麗莎和卡斯柏立牌，帶出可愛的節慶氣息，派對中最耀眼的當然是飲料和茶點，2019年世界柑橘類果醬大賽年度雙金得主《好食光Keya Jam》主理人柯亞，以繪本故事為發想製作限量雙層果醬，於慶生快閃店中獨家限量販售。

▲8月麗莎和卡斯柏20週年生日派對快閃店。（圖／Foufou Creative提供）

▲麗莎和卡斯柏蜜橙覆盆莓雙層果醬，售價480元至590元。

雙層果醬內有覆盆子與蜜柑原料，覆盆子以麗莎熱情的紅色圍巾為概念，搭配蜜柑精油香氣，就像天真的卡斯柏，具有率性活潑的氛圍，而裡面還有台灣荔枝蜜作為滋味點綴。除了雙層果醬另有獨家限量茶包禮盒組用來豐富午茶時光。

▲8月麗莎和卡斯柏20週年生日派對快閃店。（圖／Foufou Creative提供）

▲好食光雙果午茶組禮盒，售價850元。

此外，20歲的成人味道，則與DB精釀啤酒合作，選擇苗栗大湖無毒草莓鮮榨成汁，並採用比利時頂級艾爾酵母一起加入啤酒發酵，製作出精釀苗栗大湖草莓啤酒，粉紅色的夢幻泡泡搭配著草莓香氣，只在8／1至8／31期間的限定快閃店喝得到。

▲8月麗莎和卡斯柏20週年生日派對快閃店。（圖／Foufou Creative提供）

▲麗莎草莓果香啤酒+卡斯柏徳式大麥啤酒。

業者表示，8／17下午13:00、15:00以及17:00於誠品南西1樓，麗莎和卡斯柏會親自來到現場歡度生日，與好朋友們近距離合影，為20週年慶生會寫下最熱鬧歡樂的篇章，歡迎麗莎和卡斯柏的粉絲到現場留下夏日回憶。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

麗莎和卡斯柏, 精釀啤酒, GB, 誠品南西
fashion.net

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