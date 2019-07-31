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南韓正夯「微刺青」唇霧！10種色號必買　玫瑰鮮奶茶、番茄美到窒息

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▲10色唇霧健康膚色女孩也能完美駕馭。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女孩們又有新唇彩可以收了！在即將到來的秋季，輕薄質地和持久妝容成為新趨勢，南韓彩妝品牌ETUDE HOUSE打造了10色絕無色限叛逆唇霧，特地找來非韓混血模特兒加持，創造和以往不同的唇彩體驗。

ETUDE HOUSE本次推出10色絕無色限叛逆唇霧，標榜每個女孩都能找到屬於自己的顏色，特別找來非洲與南韓的混血模特兒裴宥真示範妝容，不再是以往印象中顯白的美麗效果，就算是健康膚色的女孩也能完美駕馭。

▲唇彩。（圖／品牌提供）

▲唇彩。（圖／品牌提供）

▲非韓模特裴宥真演繹番茄色＃RD301健康膚色也適合，均NT$390。（圖／品牌提供）

絕無色限叛逆唇霧含三種矽彈性體凝膠成分，能快速地填滿唇紋，賦予唇霧如磁鐵般地吸力，使唇霧能全天持久不暈染，展現刺青般的唇色， 特殊上尖下圓的針孔型狀刷頭，能適應不同唇形，並且能透過中空設計，適當地調節每一次的用量，打造出毫無上妝感、零負擔的輕薄質地，不僅不卡唇紋、使用感受也相當清爽。

▲唇彩。（圖／品牌提供）

▲唇彩。（圖／品牌提供）

▲玫瑰鮮奶茶的粉色系＃PK002（前）、亮橘微土色的＃BR401（後）超燒。（圖／品牌提供）

品牌也根據消費需求，推出多達五款紅色系RD系列，像是熱門色號番茄色的＃RD301，帶有橘色的紅色效果。另外也加入宛如玫瑰鮮奶茶的粉色系＃PK002、亮橘微土色的＃BR401，不論咬唇或是豐唇效果都能輕鬆完成，令人失心瘋想包色。

▲唇彩。（圖／記者鮑璿安攝）

▲唇彩。（圖／記者鮑璿安攝）

熱門色號＃PK002（前）以及＃RD301（後）實擦。（圖／記者鮑璿安攝）
 
本次系列將在8／1全台開賣，另外只要消費滿599元，就能夠獲得南韓知名刺青師設計的刺青貼紙，打造屬於你的夏日獨特風格，姐妹們快點幫自己的化妝包加入新夥伴吧。

▲唇彩。（圖／記者鮑璿安攝）

▲南韓限定刺青貼紙送給你。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

ETUDE HOUSE, 彩妝, 唇彩, 唇釉, 唇膏, 唇霧
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