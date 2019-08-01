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李晶晶愛小包包　香奈兒掛卡哇伊吊飾洩少女心

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▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶背粉紅色香奈兒BOY CHANEL小型口蓋包，144,000元。（圖／翻攝李晶晶臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛設計師李晶晶陪女兒過暑假，美國、台灣兩地跑，為求輕便總是小包上身就出門，她所選的款式都是各品牌的熱門款，包括香奈兒（CHANEL）Vanity Case化妝箱包、BOY CHANEL小型口蓋包，以及Saint Laurent腰包等，既輕鬆又時尚。

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲愛上腰包的便利性，李晶晶擁有Saint Laurent腰包。

李晶晶愛上行動方便的小包，尤其喜歡能讓雙手空出來的腰包，由於包款容量較小，讓她開始為隨身物減量，她表示：「除了手機與錢包，必帶護唇膏、小瓶防曬、遮瑕膏、太陽眼鏡，而加州乾燥、台灣冷氣房也乾，一定帶小罐眼霜隨時滋潤。」

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲Versace小包也能容納李晶晶所需的隨身物。

點一點該帶的東西好像不少，但李晶晶選擇的包包能容納所需，夏季她偏愛亮色系的包款，粉紅色的香奈兒BOY CHANEL小型口蓋包洩露了她的少女心，更有趣的是她還為米色搭黑色飾邊與雙 Logo的Vanity Case掛上電影《美女與野獸》中的葛士華時鐘吊飾，為精品包款增添童趣。

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶的香奈兒Vanity Case化妝箱包掛上葛士華時鐘吊飾展現少女心。

關鍵字：

李晶晶, 香奈兒, CHANEL, Saint Laurent, Versace
fashion.net

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