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維多利亞的秘密驚爆取消大秀！　背翅膀的「內衣天使」今年看不到了

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▲▼維多利亞的秘密。（圖／路透社）

▲維多利亞的秘密內衣秀，堪稱時尚圈下半年重頭戲。（圖／路透社）

記者張妤瑄／外電報導

每年11月初，維多利亞的秘密內衣大秀（Victoria’s Secret，維密），是時尚圈最有看頭的超級大秀，但周二爆出「2019維密大秀取消」的消息，短時間已在時尚圈引起不小的波瀾。

▲2018維密秀 。（圖／路透社）

▲2018維密秀 。（圖／路透社）

▲▼ 2018維多利亞的秘密內衣秀。（圖／翻攝時尚健康微博）

▲（依序）吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、大陸超模劉雯、奚夢瑤都曾是維密T台的性感天使 。（圖／路透社）

曾登台5次的28歲澳洲超模Shanina Shaik（沙妮娜謝克）昨（7／30）接受《Daily Telegraph》採訪時透露：「今年（2019）維多利亞的秘密內衣秀已被取消。」消息釋出後，讓她很失望。綜合外電報導，維密官方對此尚無正式回應。

▲▼Shanina Shaik（沙妮娜謝克）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Shanina Shaik透露今年維密秀取消的消息。（圖／達志影像／美聯社）

2011年首次踏上維密T台的沙妮娜謝克感到十分惋惜，她表示：「我非常不習慣，因為每年這個時候，我已開始被訓練『像個天使』。」且她受訪時還打包票，「他們（品牌）正在試圖找出新的方式做秀，因為這是世界上最好的秀。」

▲▼Shanina Shaik（沙妮娜謝克）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Shanina Shaik曾在2011、2012、2014、2015、2018年維密大秀伸展台以內衣天使模樣出現。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，今年5月時才爆出2019維密秀將終結18年來的電視轉播傳統，但沒想到不到2個月，卻又從「天使」口中爆出大秀取消的消息。不過這也有跡可循，維密母公司L Brands的前任CEO Les Wexner寫給公司的內部信先前遭流出，內容提到：「時尚是門不斷改變的生意，透過進化與改變我們才得以成長，以此為基礎，我們決定重新思考維密大秀的電視轉播傳統。」

蔡依林維密(圖/翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書專頁)

Lady Gaga,Saint Laurent（圖／達志影像）

▲2016年，蔡依林曾是首位官方邀請的亞洲明星，有機會入內朝聖，也因此近距離看到女神卡卡（Lady Gaga）的表演。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁、達志影像）

確實，1995年起開始舉辦的維多利亞的秘密內衣秀，2001年首次電視轉播時，甚至締造了1,200萬人次的收看紀錄。但近5年人氣直直落，2017年有500萬人次觀看，2018年（去年）雖然祭出史上最多表演嘉賓，多達8組的重本，包含Rita Ora（瑞塔歐拉）、Shawn Mendes（尚恩曼德斯）都加持，但仍然是5年來收視最慘的一次。

▲▼維多利亞的秘密。（圖／路透社）

▲2018年，瑞塔歐拉是8組表演嘉賓之一。（圖／路透社）

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據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，官方先前曾釋出對未來的願景，「2019年以及未來，我們已不認為電視轉播是合適的，我們致力發展依舊會讓人興奮的、多面向且新類型的大事件，在數位時代來臨時能打破時尚的界線，並讓新世代的消費者們黏著度更高。」

▲▼Shanina Shaik（沙妮娜謝克）。（圖／達志影像／美聯社）

▲未來，維多利亞的秘密將會變成什麼新世代的模樣，大家可以期待一下。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像、路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

維多利亞的秘密, Victoria’s Secret, 維密, 維密天使, Shanina Shaik, 沙妮娜謝克
fashion.net

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