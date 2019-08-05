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七夕就決定這樣穿了！5個情侶裝指南，放閃不害羞超有型

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七夕情人節將到，準備好和另一半穿情侶裝好好放閃了嗎？情人節讓我們跟著南韓情侶學穿搭，不論喜歡高調放閃還是低調小甜蜜，5個穿搭提案讓你從頭甜到腳，輕鬆當顆閃光彈！

▲情侶裝。（圖／美人圈）

情侶裝穿搭技巧1：同色系呼應

同色系的呼應是所有情侶裝中最基礎、好搭配的。不過這組搭配方式要特別注意，身上的顏色不要超過三色，最理想的組合是一個鮮豔色搭配黑或白。建議女孩們不妨可以先決定好一個主題顏色，然後讓男生做顏色上的呼應，如此便能協調又搶眼！

▲情侶裝。（圖／美人圈）

情侶裝穿搭技巧2：同款不同色

同款不同色是最多情侶選擇的穿搭方式～畢竟當男友穿上和自己相同印花的上衣時，看起來總有種俏皮、可愛的感覺，也因為不同顏色上的差異，男生能找到較喜歡的顏色款式，而不會覺得衣服太女生，產生排斥感。

▲情侶裝。（圖／美人圈）

情侶裝穿搭技巧3：決定個主題吧！

情侶裝顏色配來配去想增添更多變化，何不定個主題！不論喜歡「我的男友是總裁」、「男友其實是明星」還是「清純學生」，有了明確的主題男生也能較容易地決定穿搭內容，最棒的是，完成造型不只大肆放閃，女生想開心腦補各種歐爸劇情也超容易啦！

▲情侶裝。（圖／美人圈）

情侶裝穿搭技巧4：同花色低調放閃

同花色、甚至同材質的情侶裝算是比較高階的技巧。選擇方面，建議以「男友上身花色」做呼應搭配。好比說，男友的花襯衫對應女生的花裙、花上衣；又或者男友的皮衣對應女生的皮革單品，都會讓彼此的穿搭又甜又時髦！

▲情侶裝。（圖／美人圈）

情侶裝穿搭技巧5：就是要穿一模模一樣樣！

喜歡高調放閃，那麼穿得一模一樣就對了！當女孩和男友的衣服款式、配件完全相同時，就彷彿無時無刻的宣示主權，這其實也是最霸氣的情侶穿搭方式呢！

▲情侶裝。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@mee.z1、@the_x.x.x.y、@lani_nyolani、@deli_u_、@han.yejjin、koreanstyyles

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

情侶, 情侶裝, 韓妞
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