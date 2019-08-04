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「我愛你3000次」帆布袋登場！漫威80周年限定店第二波新品又來燒你荷包

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編輯／Duke

開幕至今吸引不少民眾前去朝聖的「漫威80周年期間限定店」，不僅帶來無數的商品，還特地設置拍照專區給喜歡的粉絲，所以經過2周的販售後，漫威便決定為大家帶來第二波的商品，同時，還推出父親節限定活動，其中，第二波商品還包括「I Love You 3000」的帆布袋哦！

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲「漫威80周年期間限定店」特設拍照專區。（圖／台灣華特迪士尼提供，以下皆同）

此次的「漫威80周年期間限定店」第二波商品，將帶來漫畫主題電腦包、多功能收納托特包、行李束帶折疊萬用包、漫畫主題指紋鎖、野餐系列、潮流透明托特包以及手繪風格「I Love You 3000」等3款帆布袋，並且只要各位於8／1起單筆消費滿台幣3,000元，就可以得到一張漫威80周年期間限定明信片哦！

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲漫畫主題電腦包，售價為台幣699元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲多功能收納托特包，售價為台幣590元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲行李束帶折疊萬用包，售價為台幣690元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲漫畫主題指紋鎖，售價為台幣1,980元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲野餐系列墊子，售價為台幣699元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲野餐系列便當袋，售價為台幣390元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲野餐系列保冷袋，售價為台幣390元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲野餐系列不鏽鋼保溫杯，售價為台幣970元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲潮流透明托特包，售價為台幣699元。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲手繪風格帆布袋，售價為台幣499元。

然而，此次的父親節限定活動也相當豐富，自8／1起只要單筆消費滿台幣888元，即可以超優惠的加購價，把不鏽鋼保溫杯、復仇者聯盟卡貼、漫畫主題指紋鎖帶回家，有興趣的粉絲們，不妨手刀衝一波台北信義新天地A11館6樓吧！

這次的「漫威80周年期間限定店」日期為7／12起至8／20開放民眾入場，而8／1則是會有第二波商品以及活動的展開，另外，想要購買潮流透明托特包、手繪風格「I Love You 3000」等3款帆布袋的朋友，目前已經可以前往台北信義新天地A11館6樓預購登記，千萬別錯過了。

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此外，南韓明星GD（G-Dragon）的「UNTITLED,2017無題藝術展」，將於8／1在台北的DOPENESS ART LAB展出，其中，「花路」系列的油畫為最大亮點，因為「花路」的韓文意思代表著「通往幸福的道路，期許對方可以走在充滿花香的路上，迎向一帆風順的人生」，同時，現場也會帶來一系列的限定商品，包括油畫、咖啡杯、明信片、紙膠帶、徽章、手鍊等，喜歡GD的粉絲們，都可以於8／1至DOPENESS ART LAB參觀。

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲漫威80周年限定店、GD展覽。（圖／台灣華特迪士尼提供、翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

▲GD「UNTITLED,2017無題藝術展」，將於8／1在台北的DOPENESS ART LAB展出。（圖／翻攝自AMA_Official FB、UNWRAPP）

展覽資訊

「UNTITLED,2017無題藝術展」
地點：DOPENESS ART LAB（台北市和平東路三段 308 巷 60 號）
時間：8／1至8／18（周一休館）

關鍵字：

漫威, 80周年, 限定店, 信義A11, 復仇者聯盟, ILoveYou3000, 托特包, GD, 無題藝術展, 花路
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