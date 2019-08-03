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韓妞瘦12公斤屁股變小、腿變直超有感！下半身運動影片＋菜單公開

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這位Any小姐姐現在看似有著纖瘦、精實的身材，甚至還有讓人羨慕的川字腹肌！很難讓人猜到她以前也是一位小胖妹吧？

▲韓妞瘦身。（圖／美人圈）

Any小姐姐其實以前也是胖過的！她以前最高體重也是60幾公斤、後來才瘦到40幾公斤的纖瘦體重，為了瘦身小姐姐在飲食、運動上也是很努力！

▲韓妞瘦身。（圖／美人圈）

瘦下10幾公斤後，差別最多的就是下半身線條，不只屁股小了三圈、腿也是變得又細又直！

▲韓妞瘦身。（圖／美人圈）

除了飲食之外、最重要的就是運動，小姐姐有很多運動都是對於下半身瘦身很有效果的，這就一起看看吧！​​​​​

▲韓妞瘦身。（圖／美人圈）

下面就是她的減肥方法！

＃主食戒精緻澱粉、飲食清淡

精緻澱粉含的醣類是下半身肥胖的主因，且過鹹的飲食也容易造成下半身水腫，所以Any小姐姐在飲食上格外注意這兩點，如果當天有聚會、不可避免吃重鹹重辣的食物的話，她則會泡個半身浴、或是加強按摩來彌補！

▲韓妞瘦身。（圖／美人圈）

＃肉類以高蛋白、低脂為主

肉類的話其實小姐姐不會特別在意，像是油煎、炸她都吃（但人家有做運動），但是她建議以高蛋白的紅肉、或是雞胸為主，另外她如果吃了炸雞、主食的部分就不會碰澱粉，而是以蔬菜取代，這樣的替代性飲食不僅可以解口腹之慾，在減肥期間也可以充滿幸福感！

▲韓妞瘦身。（圖／美人圈）

＃橋式運動

對於瘦臀部、下半身很有效果的橋式大家應該常聽到，其實不只瘦身，橋式還有骨盆矯正的效果！先平躺於地面、雙腳屈膝且腳踩地面，接著將臀部向上抬起，小姐姐說自己初期的話都是一天做100次，不過建議初學者或是平時沒在運動的人還是建議自己可以負擔的數量為主。

>>橋式升級版

另一款橋式升級版就是多了將腿部垂直懸空的動作，運動強度更高！

＃蛙式伸展

這個像青蛙一樣的姿勢對於提臀、瘦大腿前後側都很有幫助，首先正面朝下趴在地上，雙手微微撐地、以腹部為主要施力中心點，接著將雙腿向上抬起伸展，可以感受得到大腿前後側的肌肉都有伸展到。

文／美人圈　圖／翻攝自IG@any___yy

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 健身, 下半身, 韓妞
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