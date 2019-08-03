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IU《德魯納酒店》漿果色唇彩超顯白　5支同色推薦，厚塗一層就是女王

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李知恩新劇《德魯納酒店》你看了嗎？這回國民妹妹IU顛覆以往甜美形象，詮釋高冷、傲嬌又神秘的張滿月，看了可真是全身酥麻呀！特別是那霸氣、顯白的「漿果色」雙唇實在讓人目不轉睛，快跟著一起看看還有哪些巨顯白的漿果色唇彩吧！

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

可甜可鹹的「漿果色」非常顯白，顏色略偏正紅，但又帶些紫色調，薄擦日常顯氣色，厚塗則是滿滿的女王韻味。

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

漿果色唇膏推薦1：PONY EFFECT 水凝唇釉 ＃Be Agape，NT＄690

討論度居高不下的「PONY EFFECT 水凝唇釉 ＃Be Agape」，是許多女孩私藏的顯白戀愛色呀！水潤的質地，塗抹時會有果凍般的感覺，厚塗則會展現飽滿豐唇的視覺效果。

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

漿果色唇膏推薦2：A’PIEU 霓虹炫色光唇釉 RD04，NT＄320

別說你不認識它，媲美專櫃的「A’PIEU唇釉 RD04」，可曾在Dcard、PTT吹起一陣搶購風潮呀！薄擦是漂亮的草莓色；厚塗呈現玻璃光澤，讓人忍不住想「啾」下去～不只如此，「A’PIEU RD04」在紅酒基調中帶點莓紫色，對黃皮是非常友善、顯白的，用它畫咬唇更是美歪，超撩人！

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

漿果色唇膏推薦3：纪梵希 高定香榭天鹅绒唇膏＃307 石榴紅，NT＄1250

在小紅書上引起熱議的「纪梵希小羊皮＃307」，是款偏酒紅、帶點復古味道的紅色。滋潤的質地能輕鬆擦充滿氣勢的飽滿唇，最棒的是，稍稍用衛生紙輕抿，便能帶走光澤呈現高級、精緻的霧面唇妝，一支唇膏兩種大勢妝效！

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

漿果色唇膏推薦4：M.A.C 12H染唇露＃106 非誠勿擾，NT＄1000

赫赫有名的泫雅色「M.A.C染唇露＃106」，以紅酒櫻桃色呈現出個性、微成熟的性感。質地水潤、顏色飽和，搭配上斜角設計的絨毛刷頭，可以均勻上色、輕鬆描繪唇形，簡單又快速地展現漂亮的水光豔唇。

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

漿果色唇膏推薦5：Dior 癮誘超模漆光俏唇露 ＃868就愛迪奧J'Adior ，NT＄1,200

辣度十足的「Dior 癮誘超模＃868」是漆光鏡面的蕃茄紅色，上唇後滿滿高調光澤感，完全美哭！質地彷彿水彩般輕盈、不黏膩，搭配上淡淡的茉莉花香，展現又辣又性感的女神風采！

▲ＩＵ漿果色唇膏。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@dlwlrma、《德魯納酒店》、小紅書@UlricaSuN、@三番包、@Temi酱、@佳音、@向烬、@哈哈也叫Eva_、ebuy7.com

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 唇彩, IU, 李知恩, 德魯納酒店, 漿果色
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