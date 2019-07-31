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星．上妝／46歲鄭秀文靠紫薯、糙米瘦一圈，不化妝也很美

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▲▼鄭秀文瘋紫薯、糙米減重。（圖／翻攝自IG）

▲鄭秀文個人演唱會完美落幕，一身精實身材有目共睹。（圖／翻攝自鄭秀文IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

鄭秀文為了瘦身飲食不用其極，近年喜愛紫薯排毒法，每天將紫薯當作早餐，除了能提供熱量外，更含蛋白質、花青素、纖維素、維生素及多種礦物質，日前她又愛上了糙米，學她這樣吃不僅能瘦，連素顏都美美的。

▲▼鄭秀文瘋紫薯、糙米減重。（圖／翻攝自IG）

日前才結束個人演唱會的她，其實認為減重瘦身並沒有什麼方法最有效，唯一的就是恆心和耐力。就像她曾分享自己不吃米飯，但懂得用紫薯來代替，甚至吃出一番心得。

她發現坊間的紫薯和紫心番薯是不一樣的，紫薯的的糖份、澱粉質、卡路里較低，升糖指數比較慢，吃下去味道較清甜。相反，紫心番薯則比較甜和高卡路里。就是紫薯的維他命A比紫心番薯遠高出100倍，因此營養價值高。

▲▼鄭秀文瘋紫薯、糙米減重。（圖／翻攝自IG）

天天吃紫薯後，她發現皮膚比之前好，不需要濃妝也很美。而愛上糙米更是一段有趣故事，沒有吃米飯習慣已達20年的她，突然徹底改變飲食習慣，原來都是因為家傭姐姐的緣故。

▲▼鄭秀文瘋紫薯、糙米減重。（圖／翻攝自IG）

親試糙米30多天，不只沒有發胖，更大大減低吃零食慾望，自從弄傷膝蓋後，對於運動和飲食反而有更正確判斷。糙米和白米熱量相當，但因為低升糖，高纖又耐飽，非常推薦。

▲▼鄭秀文瘋紫薯、糙米減重。（圖／翻攝自IG）

營養師也表示，無論你使用哪種飲食控管，一天還是需要攝取足夠熱量來消耗。一般來說，男生需要攝取1600-1800卡路里，而女生則應該攝取1200-1400卡路里，只要每天攝取足夠營養素，就不會以大問題。減重或是運動，不僅是一種對身形的追求，更是一種健康態度。

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關鍵字：

鄭秀文, 減重, 飲食
fashion.net

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