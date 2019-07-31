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Kylie Jenner一口氣剪去過腰長髮　新造型更減齡，吸五百萬粉絲按♥

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編輯／JJ

持續的高溫應該讓很多女孩都受不了把頭髮剪短了吧？然而保持過腰長髮好一段時間的Kylie Jenner（凱莉．詹娜），在這幾天也把大長髮一口氣剪到了鎖骨位置！效果之好，大片網友都留言稱讚，剪了短髮的她整個人感覺更輕盈，也比較符合真實年齡（21歲），但是同樣時髦又很性感～

▲Kylie剪去過腰大長髮。（圖／翻攝自IG）

▲突然PO出短髮照讓網友們都嚇了一跳！（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

一直以來Kylie Jenner都留著非常長的長髮髮型，拍攝做造型能有多樣變化、很有氣勢，雖然她的身高有將近一米七，但是留著這麼長的頭髮難免會有壓縮到身高之感，也相對顯得過於成熟，這次剪了短髮後，還夾上了可愛的髮夾，彷彿回到了青春洋溢的少女，俐落的髮型一甩厚重感變的清爽多了。

▲Kylie剪去過腰大長髮。（圖／翻攝自IG）

另外，還有許多女星目前也正處中長髮的行列，像是Kylie Jenner就和同是Instagram霸主的Selena Gomez（席琳娜．戈梅茲）撞髮型了呢！俐落直髮搭配外翹髮尾，有點隨性感又很時髦。或是像下面用電棒稍微夾一下，製造出微捲的效果，蓬鬆亂亂的樣子隨便撥一撥就很好看。

▲Kylie剪去過腰大長髮。（圖／翻攝自IG）

▲中長髮在歐美女星之間也很盛行～（圖／翻攝自IG@selenagomez）

天后Katy Perry（凱蒂．佩芮）最近也把頭髮越剪越短了，比起日、韓講究固定的造型，金色的中長髮配上大波浪，好像早上起床隨意用手指梳開的樣子，更有女人味。

▲Kylie剪去過腰大長髮。（圖／翻攝自IG）

▲短髮看起來好年輕～（圖／翻攝自katyperry）

Taylor Swift 泰勒絲一直以來頭髮也都不會留到太長，和其他人比較不一樣的地方是，因為她已經有瀏海了，所以泰勒絲的髮尾習慣打薄一些，減少切齊髮尾帶來的厚重感，平常綁起來時也不會太大一包。

▲Kylie剪去過腰大長髮。（圖／翻攝自IG）

▲髮絲隨意散落的造型很適合泰勒絲。（圖／翻攝自IG@taylorswift）

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關鍵字：

Kylie Jenner, 女星, 中長髮
fashion.net

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