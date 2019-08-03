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夏日還是白T最好搭！經典款式顯氣質、照片T隨便穿都可愛

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▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

氣溫這樣的外在變因無法隨自己掌控的話，就從服裝開始營造清爽的感受吧。層層堆疊雖然能展演出出眾的外型風格，但在悶熱的夏季中層次穿搭顯得完全不合時宜。想在夏天有理想的造型表現嗎？有時再簡單不過的白 Tee 單品反而才是能吸引目光的方式！

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

乾淨的白色調為燥熱的氣候帶來一抹清新氣息，基礎的色彩怎麼搭配都能輕鬆不失誤。不管是全素面的純色 T-shirt，還是印上簡單字樣的 Logo Tee，又或是本季討論度相當高的照片 T-shirt，簡單一件就能為本身個性與街頭感做出剛剛好的詮釋。參考以下穿搭示範，今夏也持續愛用百穿不膩的白色T-shirt 吧。

純白 Tee

不論穿搭風格為何，一件純白色的 T-shirt 絕對是每個女生衣櫃中的必備單品。全素面無任何花色的上衣就是可以將穿搭變化出百變樣貌的選擇，也就是因為記憶點不高，即使經常穿搭也不容易有重複感。只要變換下身單品與帽子、包款等單品就可以創造出各有風情的造型。

#Look 1

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 2

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 3

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 4

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

Logo Tee

全素面的白 Tee 可以發揮穿搭技巧來呈現出不同的個性感，而印有 Logo 字樣的 T-shirt 則是有著青春俏皮氣息的上衣選擇。不論是以女孩感的方式穿搭、休閒風的衣著展演，或是搭配上優雅感氣質衣裝，只要利用 Logo Tee 的的活潑氛圍都能讓造型表現出年輕可愛的印象。

#Look 1

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 2

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 3

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 4

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）


照片 Tee

從不曾從流行退場的 T-shirt，每一季都還是會出現主流款，而 2019 年夏天想以 T-shirt 穿搭出趨勢印象的話就不能錯過照片翻印的款式。比起圖畫與文字，真實的照片印製於白 Tee 上更帶出了衣著本身的街頭感。有些俏皮又有些復古的風格不論搭配上哪一種下身單品都會是本季能輕鬆詮釋的時髦穿搭。

#Look 1

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 2

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 3

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

#Look 4

▲白Tee穿搭。（圖／FACY提供）

Photo : BAYCREW'S

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關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 白Tee, 夏天
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