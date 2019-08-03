fb ig video ETtoday search mobile

日、韓旅遊別忘了體驗DIY香水！140種味道任你調，媲美專櫃品質

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@theflavordesign、@aromind_official

女生就是要香香的！不但是一種禮貌，也讓自己開心～喜歡香水、香氛的女孩們注意了，如果有要去日本、南韓旅遊的話，記得要為自己安排一場DIY手作香氛之旅！自己喜歡的味道自己最了解，市售香水好聞歸好聞，卻總覺得差強人意？快把這兩家記起來，下次就調配出屬於自己的香氣～

＃THE FLAVOR design®︎ 日本東京、大阪

香氛專賣店「THE FLAVOR DESIGN」今年七月剛在日本東京開設了新分店，整個店面的造型超前衛，感覺就像直接把實驗室搬過來了！

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

來到這邊你可以先選擇要「噴霧瓶」或是「擴香瓶」，店內的香氛職人會使用儀器測試你對於不同香味的喜好，再利用140種香味調配出專屬香氛，而組成香氛的這些材料絕對是你喜歡的、親自挑選的。

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

瓶身可以選擇清新的透明罐或是比較沉穩的深棕色罐，瓶蓋／噴頭的部分則可以挑選金色或銀色，最後一步就是在瓶身上貼上標籤貼紙，可以上方打上自己想寫的字喔～非常簡單就完成了，大約費時30分鐘而已！不過「香氛」比較適合用來噴在衣物、物品、房間中喔～價位約日幣4,500～6,000。

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

＃AROMIND 首爾 北村韓屋

來到首爾肯定會到北村八景附近走走逛逛，那麼別忘了事先預約課程，順道來製作DIY香水！AROMIND的自製香水體驗就像是小班制開班授課一樣，一個時段最多只收八個人，所以教學品質很好、老師也很認真喔！比起上面提到的THE FLAVOR DESIGN，AROMIND的體驗更可以讓我們「親手」做。

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

只要來參加課程，每個人都可以拿到一罐50ML成品、一支試管小香和精美包裝。參加一堂課的費用大約是NT＄1,600左右，隨著優惠時間有所不同，大家一定要記得先預約，否則到現場幾乎都會撲空的喔！

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

可以選擇下面三種瓶子來放置製作出的專屬個人香水，貼紙也能挑選黑或白，每一種都很有質感！

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

老師上課會使用英語和韓語，不用擔心聽不懂，一開始會先細心講解調製方法跟說明，每個人的位子上都有電子秤、酒精、燒杯等器具，接著從30種香氣中選擇你喜歡的前中後味，期間可以妥善運用紀錄紙就不會忘記味道囉，會先調製出小ML數的試香，經過老師微調後再開始製作正式版，總共大約花費1.5小時，過程很有趣所以感覺很快就完成了，體驗過的人都說很好玩～

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

▲日韓DIY香水。（圖／翻攝自IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本, 南韓, 香水, 香氛, DIY
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看

迪麗熱巴保守封胸「深V禮服縫成小V」！只露白皙長腿照樣美翻全場

日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤

996系列限量聯名來囉！New Balance X 6家日本潮牌鞋款，今天開搶 木村光希首次「男裝」造型帥翻！蘑菇頭神撞臉　網驚：根本老爸複製貼上 Irene、IU都偷偷換上「胎毛劉海」耍小心機　自然修飾額頭又減齡 IU《德魯納酒店》漿果色唇彩超顯白　5支同色推薦，厚塗一層就是女王 5大養護守則揮別稻草髮、黃指甲！事前多一步很重要 相信一見鍾情的4大星座！雙魚這樣才浪漫、第一認為是緣份 凱特王妃親自掌鏡喬治王子、夏綠蒂公主日常照　背後原因出自黛妃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面