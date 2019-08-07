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短褲穿搭其實可以很多樣！參考日本男子如何駕馭休閒與都會風

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▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

夏日穿搭講求涼爽、乾淨為優先，這時「短褲」即成了多數男士的下身穿搭首選。而根據不同褲款及與其搭配的上身服飾或鞋款，皆能將短褲穿搭出與眾不同的風格樣貌。

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

今次，FACY 便將以「戶外休閒」及「都會時髦」兩大風格為題，透過日本穿搭客的演繹，呈現出不一樣的短褲穿搭示範。今夏想將短褲穿出新特色，不妨繼續往下瀏覽吧！

以短褲穿出戶外感！

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

以短褲穿出休閒 Outdoor 感對多數人來說絕非難事，基本款 T-shirt 搭配短褲即可完成。反倒是在鞋款及配件單品上需要稍加著墨，好讓看似簡單的穿搭增添了實用性和造型感。像是鞋款方面就非常推薦選用具有機能感的涼鞋款式，以及運用流行度相當高的小包包做層次點綴，以此讓整體的戶外穿搭感更加完整，面對夏日容易突如其來的大雨也能輕鬆應對。

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

這樣搭短褲 也能營造出都會氛圍

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

一向給人休閒感相當重的短褲，其實只要選擇有著打褶樣式或五分長的褲款，再搭配襯衫，便可完成有著都會氛圍的男子樣貌。搭配上亦可添入領巾、腰帶或皮革涼鞋點綴，透過細節單品來傳遞出個人的上乘品味。

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

▲短褲穿搭。（圖／FACY提供）

Photo : WEAR

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關鍵字：

FACY, FACY Mens, 短褲, 休閒, 都會, 夏日, 戶外
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