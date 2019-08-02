fb ig video ETtoday search mobile

服裝、鞋類光一年就產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以少買一點

> >

編輯／Duke

近一個世紀以來時尚品牌崛起，從精品到平價品牌皆推出了大量服飾，促使紡織業蓬勃發展，不過，因時尚品牌製造了太多商品，導致紡織廢料大量的堆積，並且與1960年相比多出了811％的廢料。

▲紡織廢料。（圖／翻攝自Unsplash、Pixabay、IG@chanelofficial）

▲從精品到平價品牌皆推出了大量服飾。（圖／翻攝自Unsplash）

根據EPA（美國環境保護局）的資料顯示，自1960年到2015年之間，紡織廢料增加了811％，而這些廢料是由MSW（一般固體廢棄物）組成，MSW包括廢棄衣物、小家具、地毯、毛巾、鞋類等。

▲紡織廢料。（圖／翻攝自Unsplash、Pixabay、IG@chanelofficial）

▲MSW包括廢棄衣物、小家具、地毯、毛巾、鞋類。（圖／翻攝自Unsplash）

2015年時，光是服飾與鞋類就產生了1190萬噸廢料，而這佔了當年MSW的4.5％，並且紡織廢料也從1960年的176萬噸增加到2015年的1600萬噸，可說是相當的驚人。

▲紡織廢料。（圖／翻攝自Unsplash、Pixabay、IG@chanelofficial）

▲紡織廢料於2015年達到1600萬噸。（圖／翻攝自Unsplash）

所以各品牌可能也意識到了問題的嚴重性，紛紛開始提倡環保，並且不再焚毀商品，像是精品發源地之一的法國政府，便祭出法規禁止焚毀商品；UNIQLO也宣佈將在2020年底以前減少85％的一次性塑料；而H＆M的目標則是2030年以前全面使用100％回收材料製衣。

▲紡織廢料。（圖／翻攝自Unsplash、Pixabay、IG@chanelofficial）

▲法國政府祭出法規禁止焚毀商品。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

▲紡織廢料。（圖／翻攝自Unsplash、Pixabay、IG@chanelofficial）

▲UNIQLO將減少85％的一次性塑料。（圖／翻攝自Pixabay）

▲紡織廢料。（圖／翻攝自Unsplash、Pixabay、IG@chanelofficial）

▲H＆M目標使用100％回收材料製衣。（圖／翻攝自Unsplash）

然而，消費者如果減少購買的意願，其實也能讓各品牌減少製造紡織廢料，因為供大於求的時候，品牌便會開始思考策略，進而減少製作MSW的相關商品，所以各位消費的時候，一定要考慮清楚是否需要，不然就會造成紡織廢料的增加哦！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

時尚品牌, 紡織廢料, 廢棄物, 服飾, 鞋類, 家具, 地毯, 毛巾, 法國, UNIQLO, GU, H&M
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

從生日看「被告白機率」！桃花運最好的人竟在這個節日出生

他是成熟男人還是幼稚男孩？從這8點判斷妳的「他」長大了沒

凱特王妃親自掌鏡喬治王子、夏綠蒂公主日常照　背後原因出自黛妃

迪麗熱巴保守封胸「深V禮服縫成小V」！只露白皙長腿照樣美翻全場 梁靜茹娶媳時想砸1350萬買寶格麗鑽鍊　血拼問老公太沒建設性 髮型師沒說的吹髮秘技：用毛巾蓋住頭髮，隔著吹最快乾 Irene、IU都偷偷換上「胎毛劉海」耍小心機　自然修飾額頭又減齡 與美的距離就差這一瓶！盤點4款熱賣超過十年的「長青保養」　 小紅書「跳繩減肥法」居家方便、燃脂勝慢跑三倍！實測一周瘦4公斤 看起來比同齡少10歲　科學家：用再多保養品不如這樣吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面