法國「針織女王」SONIA RYKIEL破產　134名員工宣告失業

▲有50年歷史的法國「針織女王」品牌SONIA RYKIEL近年來每下愈況，不斷虧損，如今找不到買家，品牌面臨拍賣命運。（圖／資料照／東方IC）



記者張妤瑄／外電報導

法國「針織女王」品牌SONIA RYKIEL，創立於1968年，去年（2018）風光慶祝品牌50周年，沒想到檯面下風光不再，今年（2019）4月提出破產申請保護，陸續尋找買家，但即便巴黎商業法庭兩度延長競標投標截止日，仍沒找到合適人選。據《Business of Fashion》（Bof，時裝商業評論）報導，拍板定案後，也意味著旗下134名員工面臨失業命運！

▲2016年，Sonia Rykiel辭世不久，巴黎時裝周大秀上13位模特兒身穿「RYKIEL FOREVER」針織衫，向一代針織女王Sonia Rykiel致意。沒想到，FOREVER或許只能永存記憶了。（圖／資料照／東方IC）



經過幾輪競購，經營房地產與醫藥公司的法國Levy家族是僅剩的競標者，但巴黎時間7月25日，法庭正式駁回競購申請，到場聽審的SONIA RYKIEL員工難過地淚灑現場。此消息也意味著除員工失業外，位於法國與摩洛哥的6間直營店、知識產權以及所有檔案都將被拍賣。

2016年8月底，86歲的針織女王Sonia Rykiel因帕金森氏症辭世，隨後品牌每下愈況情形加劇，2016年香港利豐集團旗下的馮氏家族投資公司Fung Brands更拿下100%的持股比例，當年10月重新定位主線品牌，並關閉副線Sonia by Sonia Rykiel，且裁員四分之一。

▲1968年，Sonia Rykiel在巴黎左岸開了第一家店，她在店內拍的照片。（圖／翻攝官網）



今年初為節省開支，已陸續關閉紐約、倫敦、布魯塞爾、盧森堡的專賣店，將員工數縮減為134人，但仍難以止血，近年一直處於業績無起色、虧損嚴重的狀態，最終仍擺脫不了困境。

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受到總部影響，在台灣有一間SONIA RYKIEL專門店的代理商美之心，也將在年底前讓位於台中大遠百的專賣店退場，屆時存貨將會放在旗下複合式品牌MINOSHIN販售。

▲目前，台灣有一間隸屬於代理商美之心的SONIA RYKIEL專賣店。（圖／資料照／美之心提供）



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