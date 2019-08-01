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4大NG地雷害你擁有粗硬阿嬤腳！高跟鞋、夾腳拖竟是元兇？

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▲4大NG地雷害你擁有粗硬阿嬤腳。（圖／翻攝IG）

▲為了穿上涼鞋露出的雙腳也能美美的，很多女生開始注重足部保養。(圖／翻攝IG@miyayeah，以下同)

記者張毓容／台北報導

腳皮粗糙是許多人共通的煩惱，尤其現在天氣正炎熱，女生們更喜愛穿上可愛涼鞋或拖鞋來透氣和搭配造型，也因此越來越多人開始注意維持雙腳的柔嫩狀態。

想養成美腳，除了修整粗硬腳皮，使用足膜、護足霜等保養雙腳，其實你更該注意日常生活中會讓美足狀態大打折扣的NG地雷。像是鞋子尺寸不合或過度磨腳皮都是隱憂，快來看看足部NG狀況有哪4大問題，小心別踩雷！

▲4大NG地雷害你擁有粗硬阿嬤腳。（圖／翻攝IG）

▲長期穿著高跟鞋或不合腳的鞋子，會對腳造成壓迫。

NG狀況1：雙腳被長期擠壓
腳上的繭其實反應了穿鞋習慣，當鞋子不合腳時，為了屈就鞋子的形狀，不僅走路時腳會錯誤施力，加上不停地摩擦、壓迫，使角質層增生，若不及時處理，便可能形成繭。像是長時間穿著高跟鞋、細跟鞋及不合腳的鞋子，會對腳造成壓迫；另外夾腳拖對腳部的固定性較差，也是不建議穿著的鞋型。


NG狀況2：太常穿同一雙鞋
鞋子的厚度、大小、形狀，會影響腳底硬皮生成範圍。如果長時間穿著相同鞋子，容易磨擦相同地方而產生硬皮。

▲4大NG地雷害你擁有粗硬阿嬤腳。（圖／翻攝IG）

▲磨腳皮要注意，磨過頭反而會讓腳皮增厚更快速。(圖／品牌提供)

NG狀況3：磨腳皮磨過頭
雖然腳底若是有粗硬的厚皮，穿鞋露出時顯老，摸起來又不舒服，但腳底硬皮其實具有保護作用，磨腳皮可以，但切記別將腳皮去除過頭，可能讓腳皮增厚更迅速。如何判斷？磨腳皮時，磨到有些泛紅就代表磨過頭了！

NG狀況4：鞋靴散發異味
許多人害怕打開鞋櫃或脫鞋後撲鼻而來的異味，除了足部保養，別忘了鞋子也有專屬保養。可使用有除溼、脫臭功能的鞋用芳香，幫助保持內外好形象。

▲4大NG地雷害你擁有粗硬阿嬤腳。（圖／翻攝IG）

▲平時應保持足部乾燥，並盡量穿著棉製襪子。

針對許多人在意的香港腳、灰指甲問題，建議平時應避免高溫多濕的環境，隨時保持足部乾燥，洗腳後應把腳完全擦乾，尤其腳趾縫間不可漏掉。可使用痱子粉、鞋粉吸收多餘水分；盡量穿著棉製或棉毛混紡的襪子及吸汗透氣的鞋子，並且避免每天都穿同一雙鞋導致鞋內長期潮濕；尤其夏日多午後雷陣雨，若愛鞋遇雨潮濕，請務必待徹底乾燥後再穿著，以免因鞋內潮濕導致黴菌滋生。

另外，若想避免厚繭產生，穿著高跟鞋時，可使用輔助鞋墊來矯正，避免足部壓力過大。

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關鍵字：

保養, 身體保養, 足部保養, 磨腳皮, 死皮, 硬皮
fashion.net

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