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小資又能收藏精品級設計囉！UNIQLOＸJWA「重新想像英式風格」10月開賣

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▲▼ 。（圖／翻攝UNIQLO IG）

▲UNIQLO and JW ANDERSON的2019秋冬形象大片釋出。（圖／翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

日系平價服飾品牌UNIQLO（優衣庫），近年來持續尋找精品設計師合作，其中與英國籍Jonathan Anderson的三次合作皆大受好評，即將邁入新一季，官方也釋出形象大片，確定2019年10月將會推出第四季UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列！

Jonathan Anderson不到30歲就入主隸屬於LVMH集團旗下的西班牙百年精品老牌LOEWE，設計實力是精品級保證。因此，每回他與UNIQLO合作時都吸引許多小資族收藏，如今新一季終於有消息釋出，今年秋冬小資族可以預備備，再衝一發搶貨。

▲UNIQLOＸJWA。（圖／UNIQLO提供）

▲英籍設計師Jonathan Anderson，四度與UNIQLO合作。（圖／資料照／UNIQLO提供）

首張形象大片上共有4女2男模特兒共同入境，大家分別穿上繽紛冬裝，並有多色格紋印花出現，以及些印地安部落圖騰風格元素錯落其中，可以發現典型的英國式風格，且女模還穿上中長百褶裙，頗有蘇格蘭裙的經典印象。

Jonathan Anderson將主題訂為「British Classics Reimagined」（英式經典的重新想像）。畫面中，可以看到模特兒詮釋了長版的套頭針織毛衣、格紋襯衫、格紋長裙、格紋圍巾等，刷毛系列的泰迪熊外套，以及繽紛多彩的毛線帽等單品，藉此構成了可愛活力的秋冬造型。

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從官方發佈的形象短片中，可以看到海浪敲打岸邊的景象以及黃色花卉田園的畫面，全系列究竟長什麼樣子，粉絲們能好好期待一下。

關鍵字：

UNIQLO, 優衣庫, 平價時尚, 快時尚, Jonathan Anderson, JW ANDERSON
fashion.net

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