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2019上半年全台熱門早午餐出爐！藍莓乳酪吐司、蛋餅湯圓　你最想吃哪家？

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人生一大樂事就是睡到自然醒後，馬上來一頓美食，而這幾家早午餐，特別又豐富，每家都好想吃，快跟朋友約起來吧！

TOP 10／MATTER CAFE

超人氣的舒芙蕾當作早午餐，口味有鹹有甜，舒芙蕾吃起來蓬鬆、綿密，像是在吃蛋糕一樣；除了舒芙蕾以外，也有三明治、義大利麵、燉飯、早午餐可以選擇。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Chichi Kao提供）

TOP 9／MAMA’S 鐵鍋早午餐

鑄鐵鍋與木質砧板盛裝上桌！酥脆外皮的捲餅包覆著滿滿的餡料，飽和色彩看起來好夠味；藍莓乳酪吐司裡的果醬吃得到果粒，配上鹹鹹的乳酪，鹹鹹甜甜地吃起來好特別。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客強生隨便吃提供）

TOP 8／起家厝 KHI KE TSHU CAFÈ

吐司、蛋捲、班尼迪克蛋、帕尼尼，選擇多樣，吐司是用全麥吐司，口感紮實有彈性；帕尼尼的格紋和色澤非常漂亮，裡面的餡料塞得滿滿的，附上的薯條酥脆、涮嘴！

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客林怡瑄提供）

TOP 7／拾陌 SHIHMO

大份量澎湃早餐，喜歡蛋料理的人一定要點蛋捲，其中，厚厚胖胖的蛋捲塞了滿滿的自選餡料，並且還附上優格、沙拉、麵包、飲料；而熱壓吐司升級套餐多了脆薯和沙拉很豐盛，除此之外，餐點還有吐司盤餐或是沙拉。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客沼田柑奈提供）

TOP 6／不然BRUN

法式吐司、海膽干貝燉飯絕對是網美文青早午餐的熱門打卡餐點！燉飯口味濃郁，除了干貝裡頭還有明太子跟筍子，讓燉飯吃起來更有層次，而法式吐司口感綿彈，搭配著楓糖醬和脆餅，吃起來還有蛋奶香味。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Jocelyn提供）

TOP 5／GOOD PARTNER好夥伴咖啡

澎湃浮誇大龍蝦義大利麵，其肉質肥美彈牙，搭配白醬的奶香很適合，而旁邊那盤則是軟殼蟹，裡面的肉非常多，所以這兩盤絕對是海鮮控必點！

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客hyunhuyneat提供）

TOP 4／性格せいかく早午餐

顏色豐富的沙拉麵有著超豐盛的蔬果和馬鈴薯泥，吃起來很清爽健康，看起來很簡單，但吃起來很飽，而拉花造型飲料也是店家特色之一，早上十點前咖啡和歐蕾可以免費拉花。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客YUAN.160提供）

TOP 3／吃光早餐CACTI

蛋餅與湯圓的特別組合讓人好想嘗試，其中，升級套餐後附有紅茶與薯條、炸湯圓、蘿蔔糕三選一；而蛋餅煎得很酥脆，湯圓裡有包餡，所以口感相當有嚼勁，雖然看起來份量不多，但吃完絕對會很飽。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客hsuhsu提供）

TOP 2／MOUNTAIN HOUSE 山房早午餐

早午餐排行榜裡一定有山房，因為這間新竹超熱門早午餐，主打吐司料理，吐司酥又香，並且搭配各式創意及豐富食材，而鹹口味的山三明治、甜口味的山形吐司，口味讓人有選擇障礙！

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Yui Shan提供）

TOP 1／吐司男 晨食專賣店

外酥內軟的丹麥吐司抹上奶油後，在鐵板上煎烤，並夾進鹹香的餡料，而內餡有豬、雞、牛、魚或是龍蝦的選擇，最多人推薦的口味為很牛私房，牛五花搭配生蛋黃，好銷魂。

▲全台熱門早午餐。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Rie Rie提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 早午餐, MAMA’S, 起家厝, 拾陌, 不然BRUN, GOODPARTNER, 性格, 吃光早餐, 山房, 吐司男
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