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椰子油漱口、牙膏薄塗，女星們偷偷在做的「美齒一招」

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▲▼女星美齒一招。（圖／翻攝自IG）

▲亮白的牙齒讓你獲得好印象。（圖／翻攝自金裕貞、新木優子IG）

記者曾怡嘉 / 台北報導

沒有醜女人，只有懶女人，想要變漂亮不只是顧臉，牙齒也要顧。根據男性喜好度調查，擁有一口亮白牙齒，能讓好感度上升。許多女星曾分享用吸管喝咖啡、紅酒，能避免牙齒變黃，除此之外，還有一些大家私藏的小撇步都很有效呢！

▲▼女星美齒一招。（圖／翻攝自IG）

▲紅唇搭配潔白牙齒，恰到好處。（圖／翻攝自泫雅IG）

1. 椰子油潄口

椰子油不僅能用來瘦身，更是歐美明星牙齒美白方法之一，像是好萊塢女星葛妮絲派特洛就是愛好者，這種「Oil Pulling」的美齒方法，就是將椰子油含在口腔10-20分鐘左右再吐掉，不僅可以讓牙齒變白，還可以防止牙齒脫落和去除壞口氣。而這個方法連南韓女星泫雅也推崇，坊間不少椰子油產品，建議大家選有機或冷壓初榨比較好。

▲▼女星美齒一招。（圖／翻攝自IG）

▲隨身攜帶美齒巾當成一種習慣。（圖／翻攝自金裕貞IG）

2.美齒濕紙巾

出門在外如果飯後漱口不方便，不妨學學南韓女星金裕貞，擁有一口潔白牙齒的她，隨身攜帶美齒濕紙巾，只要用餐或是喝完飲料後就會立刻擦拭牙齒，杜絕所有牙齒變黃或是殘留色素的機會。

▲▼女星美齒一招。（圖／翻攝自IG）

▲一口漂亮牙齒是新木優子的註冊商標。（圖／翻攝自新木優子IG）

3. 牙膏敷牙齒

日本女星新木優子曾經與大家分享自己的美白牙齒秘技，就是先別急著刷牙，刷牙之前先將薄薄一層牙膏敷在牙齒上.，稍等5分鐘之後再開始刷牙，有點類似幫車子打蠟概念，即便之後沾染咖啡漬或其他殘留，也會比較容易去除。

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關鍵字：

美白牙齒, 女星, 秘訣
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