暑假來去南投輕旅行！必吃阿婆茶葉蛋、異國巧克力冰淇淋　就連伴手禮都有

MENU美食誌的大家原來都跑去這些美店，不僅東西好吃、氣氛好，還可以踏青玩耍，2019上半年南投美食排行榜出爐囉！

TOP 10／金盆阿嬤的香菇茶葉蛋

魚池鄉觀光客必嚐

來到日月潭就一定要吃看看阿嬤的茶葉蛋，這家的茶葉蛋滷到入味成深色，蛋黃部分濕潤好入口，除了中藥香氣外還加了香菇提味，非常推薦！

▲（圖 ／美食客Dann提供）

TOP 9／妖怪村

鹿谷鄉必訪景點

妖怪村為南投必訪景點之一，園區內有販售各種創意餐點，竹炭霜淇淋、咬人貓麵包、暗黑蛋塔等，富有創意又兼顧美味。

▲（圖 ／美食客蓁旅行提供）

TOP 8／正典牛乳大王

南投市消暑冰品

位於中興新村內的名店，人潮總是絡繹不絕，除了販售雪泥、冰淇淋、果汁以外，還有招牌特製三文治更是不可錯過，其中，餅乾夾著冰淇淋，香濃可口，非常消暑。

▲（圖 ／美食客F.C提供）

TOP 7／肆盒院

埔里鎮貨櫃餐廳

貨櫃屋式的裝潢，專賣西式早午餐點及舒肥料裡，特推嫩肩牛排系列料理，牛肉新鮮軟嫩，店內外也很適合拍照喔！

▲（圖 ／美食客Oliviahsieh提供）

TOP 6／微熱山丘

南投縣免費試吃

微熱山丘是南投著名的景點，寬敞明亮的試吃空間，只要排隊就能領取免費熱茶及鳳梨酥。鳳梨酥口感偏酸，餅皮口感香酥帶奶香。

▲（圖 ／美食客Tracy提供）

TOP 5／KÈTĪNG客廳

埔里鎮溫馨早午餐

寬敞舒適宛如置身自家客廳般的早午餐店，除了提供手作早午餐以外，還有美式漢堡、義大利麵以及飯食，並且每樣餐點都吃得出手作的溫度。

▲（圖 ／美食客Elaine Hsiao提供）

TOP 4／魯媽媽雲南擺夷料理

仁愛鄉清境農場雲南料理

位於清境農場的人氣雲南料理，採用合菜式的點餐方式，推薦當歸煎蛋、雲南椒麻雞和當歸雞湯，融合中式的口味，非常特別。

▲（圖 ／美食客柳幼幼提供）

TOP 3／妮娜巧克力夢想城堡

埔里鎮夢幻巧克力歐式城堡

不用出國也能置身歐洲夢幻城堡，除了可以買巧克力伴手禮、冰淇淋以外，還能享受下午茶！

▲（圖 ／美食客Kiwi提供）

TOP 2／蠻荒咖啡

魚池鄉日月潭咖啡

位於日月潭的超美咖啡廳，寬敞又通透的白色系裝潢，坐在裡面悠閒的喝咖啡配蛋糕、輕食就能享受一個自在的下午。

▲（圖 ／美食客Jing Yun Lai提供）

TOP 1／埔里18度C巧克力工坊

埔里鎮伴手禮TOP1

專賣生巧克力還有義式冰淇淋，有多種口味可選擇，送禮自用兩相宜，另外，還有大巧克力磚、胡桃鉗士兵可以合照！

▲（圖 ／美食客佳柔提供）

圖、文／MENU美食誌

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