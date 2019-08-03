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快來吸收正能量！渡邊直美5個自信人生觀成日本最強女星

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@watanabenaomi703

2007年出道的渡邊直美，因為豐腴的姿態飽受抨擊，沒有人知道一路走來她身上承受了多少人的話語，但是渡邊直美正面的態度、天生的喜感也讓人不自覺喜歡上她，紅透半邊天，如今Instagram的追蹤已將近900萬，是最多粉絲的日本明星之一，能走到現在全靠她堅強的意志力與智慧，我們就來看看渡邊直美怎麼說：

▲渡邊直美。（圖／翻攝自IG）

＃「這個世界上比堅持更重要的，就是自信。」

在演藝圈中，尤其是走諧星的道路，要有比誰都強的意志力、堅強的撐下去，是絕對必要的，但是這些艱苦的過程中，更重要的是「自信」，如果自己都無法喜歡自己，那麼是在堅持什麼呢？有自信才能在舞台上放得開，相信自己做得到才能通往更上層的挑戰。

＃「與其浪費時間生氣，不如跟自己喜歡的人相處、做喜歡的事」

不如說，與其浪費時間跟那些根本不了解自己的人生氣，不如「吃東西」吧！嘴巴長在別人身上也管不著，渡邊直美也說過：「我很清楚，有部分人是在攻擊我，而不是給我意見。」所以純屬惡意的評價就無視吧！只要自己喜歡自己就夠了。

▲渡邊直美。（圖／翻攝自IG）

＃「人生越苦越有趣」

這是渡邊直美主演的《最強的媽媽栞納》劇中的台詞，從她的嘴巴裡說出來更有說服力，相信她能登上如今的高度，苦一定沒少吃，但她總是能把人生過得這麼有趣，不只是讓自己樂在其中，更把這份樂趣分享給大家。

＃「我無法改變他人看法，但可以調整自己心態，不要輸給負面想法。」

有一次渡邊直美因為受邀參加Gucci的活動，官方PO出了她的照片，而引發了許多見識淺薄的網友攻擊，她卻悠然回應：「大家都因為我的魅力感到驚訝？」要改變完全不認識的人的看法太難了，轉變自己的心態才是最有效率的，渡邊直美也說過：「像我一樣的胖女生也能站上這樣的舞台，真的感覺時代改變了」，不要被壞話摀住耳朵而聽不見真心的掌聲。

▲渡邊直美。（圖／翻攝自IG）

＃「每當我感受快樂與幸福，我會從口中實際說出『我好快樂』」

渡邊直美能常保正面態度的小祕訣就是：把快樂的情緒大聲說出來！難過的時候避免去想那些負面詞彙、陷入歇斯底里，就多想想快樂的事情，並感受幸福，好好的去化解負面情緒。

▲渡邊直美。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

渡邊直美, 金句
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