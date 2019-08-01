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TAG Heuer亮古董錶　計時碼錶淵源深

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▲TAG Heuer今舉辦古董錶鑑賞會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）在計時碼錶領域走得很前面，不僅與Breitling（百年靈）、Hamilton（漢米爾頓）三大錶廠聯合開發的史上首款自動計時碼錶機芯Calibre 11，今舉辦媒體鑑賞會，也端出40年代跨越至70年代的Autavia古董計時時計，以及發展至今的Autavia新錶、Carrera致敬曼聯20年前三冠王紀錄的紀念錶，歷史一脈相承。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲TAG Heuer 1940年代的Autavia儀表板計時器來台展出。（圖／品牌提供，以下同）

首度在台曝光的40年代2款Autavia古董儀錶板計時器，一款未鐫刻品牌標誌與名稱，另一款是為法國市場打造計時器則有品牌標誌Autavia字樣；同場展出的60年代計時碼錶當年則受飛行員、賽車手喜愛，時序邁入70年代設計更活潑，自動計時腕錶加入紅色、橘色指針，一款古董錶還有「橘色男孩」的暱稱。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲1960年代的Autavia系列計時碼錶（左），被暱稱為「橘色男孩」的自動計時碼錶。

今年TAG Heuer壯大Autavia系列三針錶，共推出7款新作，包括精鋼、青銅材質，均裝載採用碳纖維複合材質游絲的Calibre 5機芯；計時碼錶焦點則是紀念曼聯20年前在同一季贏得英超聯賽、英格蘭足總盃、歐洲冠軍聯賽均奪冠的歷史紀錄，推出限量99只的曼聯三冠王紀念錶，鮮紅配色來自英格蘭俱樂部顏色，面盤與底蓋均有招牌盾牌logo裝飾。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲▼ TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使Patrick Dempsey（上）佩戴Autavia系列新款三針腕錶117,800元，曼聯三冠王推出紀念錶款215,000元。

關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅
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