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日妞激推！這「5款」身體勁涼小物，助你度過炎炎夏日

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▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏季不只要防曬，身體更該清新舒爽才行。（圖／翻攝自IG/@yuuuuukko_，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導


隨著氣溫升高，不只擔心脫妝，汗流浹背導致心情好阿雜！日本人對抗炎夏有撇步，根據數據指出，他們不分男女，對於身上氣味敏感度高，偏好能夠隨身攜帶的身體濕巾，輕輕擦拭不僅能一掃狼狽，而且身體還能香香的。

▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

夏季不可能都待在冷氣房，身體濕巾絕對是涼爽對策。

出門前花上數小時細心打扮，但一碰上高溫紫外線美好形象就瞬間崩壞。你也因為這種原因不想出門嗎？女孩夏季出門除了帶化妝包，可隨身攜帶的降溫噴霧或濕巾一定要有，即使再高溫也不怕！

▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

MANDOM不脫妝涼感潔面濕巾，139元。

化妝也可以直接使用的臉部汗水專用涼感潔面濕巾。出門在外臉上流汗時，代替手帕使用，提供舒適冰涼感，清新薄荷香氣讓心情煥然一新。化妝也能使用，特殊不織布材質輕鬆吸油，添加保濕成分，補妝好幫手。

▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

GATSBY 爆水擦澡濕巾，139元。

創新乾洗澡濕巾，添加洗淨成分去除汗水、油脂、髒污，感受如沖澡般的乾淨感。清涼成分薄荷腦讓你長時間維持涼爽，極濕潤厚實大尺寸設計，僅需要一張全身都乾淨。

▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）
沁涼溼巾(3入組)，99元。

輕鬆去除汗水黏膩的沁涼濕紙巾，讓肌膚如沐浴後乾爽清新。小巧包裝，即便放在小包包中也很OK。

▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

瞬涼降溫噴霧劑，85元。

只比唇膏大一點點的輕巧尺寸，非常適合隨身攜帶，是夏季不怕悶熱，隨時隨地保持衣物清香又能幫助降溫。

▲▼日妞激推五款酷涼身體小物 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

GATSBY勁涼噴射滾珠，199元。

只要簡單一按，瞬間冰涼，持久爽快，含抗菌成分，淨味爽身，清涼柑橘香味，男女皆適用。

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關鍵字：

降溫, 夏季, 身體, 清潔, 消暑
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