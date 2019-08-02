日妞激推！這「5款」身體勁涼小物，助你度過炎炎夏日

▲夏季不只要防曬，身體更該清新舒爽才行。（圖／翻攝自IG/@yuuuuukko_，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導



隨著氣溫升高，不只擔心脫妝，汗流浹背導致心情好阿雜！日本人對抗炎夏有撇步，根據數據指出，他們不分男女，對於身上氣味敏感度高，偏好能夠隨身攜帶的身體濕巾，輕輕擦拭不僅能一掃狼狽，而且身體還能香香的。

▲夏季不可能都待在冷氣房，身體濕巾絕對是涼爽對策。

出門前花上數小時細心打扮，但一碰上高溫紫外線美好形象就瞬間崩壞。你也因為這種原因不想出門嗎？女孩夏季出門除了帶化妝包，可隨身攜帶的降溫噴霧或濕巾一定要有，即使再高溫也不怕！

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化妝也可以直接使用的臉部汗水專用涼感潔面濕巾。出門在外臉上流汗時，代替手帕使用，提供舒適冰涼感，清新薄荷香氣讓心情煥然一新。化妝也能使用，特殊不織布材質輕鬆吸油，添加保濕成分，補妝好幫手。

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