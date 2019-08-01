林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚

▲林志玲、AKIRA新婚狀態甜蜜蜜。（圖／資料照／記者張一中攝）



記者張妤瑄／台北報導

林志玲與AKIRA結婚後，狀態超幸福， 最近還發出放閃留言，穿著紅衣背著LOVE包，Po文給了一顆愛心，隨便都閃瞎路人。志玲姐姐還打下「我可以在你眼裡看見永恆」的英文Hashtag：#InYourEyesICanSeeAnEternity，樂當散播幸褔的仙女。

▲林志玲背LOVE包寫下放閃宣言。（圖／翻攝林志玲IG）



實際上，志玲姐姐也不是要故意放閃，她曬出的最新包款是法國精品VALENTINO（范倫鐵諾）為了七夕情人節推出的限定系列，除了包款上用經典的V Logo與英文字母組成「LOVE」單字之外，還將情詩入衣，「In Your Eyes I Can See An Eternity」（一眼瞬間，一念永恆），相當浪漫。

▲林志玲近期目標想拚龍鳳胎。（圖／翻攝林志玲IG）



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如此充滿粉紅泡泡的系列，由新婚的林志玲來詮釋剛剛好，她穿紅色洋裝配LOVE包，耳垂上還戴了小巧的金色心形耳飾，配上回眸淺淺一笑的仙女姿態，讓明知她已死會的粉絲還是心想要活標，有人甚至公開告白，留言寫下：「志玲，離開黑泽先生，嫁给我吧」。果然，女神電力實在太強！

▲VALENTINO七夕限定系列，情詩入衣，也是林志玲放閃宣言Hashtag的由來。（圖／品牌提供）