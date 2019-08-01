捲翹美睫不求人！彩妝大師游絲棋公開3步驟　「第一步」不能省

▲睫毛對女生而言太重要，乾淨捲翹的美睫能讓眼睛更有神。(圖／品牌提供)

記者張毓容／綜合報導

睫毛是完美眼妝最重要的元素，尤其近年來流行偽素顏的自然妝感，少了明顯色彩和線條的眼妝，想讓眼睛自然放大又有神，乾淨捲翹的睫毛就變得更重要。

而想打造自然捲翹、根根分明的美睫，在上妝前中後的每個步驟都需要更細緻，除了挑選對的睫毛產品，被譽為「美妝維納斯」的游絲棋老師也親自傳授「捲翹睫毛養成術」，每天只要3步驟，就能破除短睫、斷睫、睫毛下垂等困擾，輕鬆打造自然捲翹又濃長的美睫。

Step 1：深度滋養睫毛

游絲棋老師表示，保養是一切彩妝的基礎，睫毛也一樣。每日早晚保養第一步，建議使用睫毛精華或睫毛滋養液進行睫毛保養。像是「KISSME花漾美姬」新推出的睫毛精華保養液，採用白色柔軟彈性刷頭，能深入睫毛間隙、幫助保養液均勻塗抹在每根睫毛與肌膚上，有效從根本打造纖長豐盈的睫毛。

Step 2：先為睫毛打底

面對睫毛容易下垂、塌軟問題，不管化妝包裡使用哪一品牌的睫毛膏，游絲棋老師建議在刷睫毛膏前，可以先刷上睫毛底膏，幫睫毛做好打底，能長時間幫助維持捲翹。在刷睫毛底膏時，建議稍稍抬起眼皮，用刷頭凹面自睫毛根部以Z字型向上刷，刷出濃密妝效。再以刷頭凸面加強睫毛尾端、拉出加倍纖長效果。

Step 3：使用睫毛膏專用卸除液

卸眼妝最怕卸妝產品不夠力以及反覆搓揉施力不當，讓睫毛斷裂、掉落，還會造成眼下細紋。建議使用眼唇卸妝液或是睫毛膏專用卸除液，即使防水型睫毛膏也可優雅卸除。

▲KISSME花漾美姬 睫毛精華保養液，NT$390；KISSME花漾美姬 一刷捲翹睫毛底膏，NT$390。(圖／品牌提供)



在睫毛膏使用率蟬聯第一、被稱為「全眼妝專家」的KISSME花漾美姬，除了擁有許多在網上被推爆的睫毛膏，近期更為重視睫毛的女孩們推出「美睫神隊友」，從睫毛保養、打底、睫毛膏到卸除，滿足各種睫毛需求。包含了添加高達10種睫毛美容液成分的「睫毛精華保養液」，可保濕修護、滋養原生睫毛，清爽質地「無油」速乾配方連有接睫毛者都可每天使用；還有採用瞬間鎖定成份Polymer的「一刷捲翹睫毛底膏」，可讓睫毛瞬間持久定型，擁有3種超長纖維能使纖長捲翹效果更提升，且獨特藍色高體質地，單獨使用自然，與睫毛膏疊擦更提升飽和度。



▲ETUDE HOUSE 睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏(防暈染)，黑色/咖啡色，NT$390。(圖／品牌提供)



另外，韓系品牌ETUDE HOUSE推出的「睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏(防暈染)」也頗受好評。根據2019年6月進行的線上市調結果，有五千多名的消費者表示在防水度、防暈染、捲翹度、濃密度這四個項目具有4.2分高度評價(滿分5分)，也是喜愛捲翹睫毛的女孩們必備的明星款睫毛膏。

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